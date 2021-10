Belén García et Marta García sont jouées pour continuer dans la série W en 2022

21/10/2021 à 13:38 CEST

Alice Powell et Jamie Chadwick Elles arrivent à égalité de 109 points au Grand Prix des États-Unis à Austin et disputeront le titre de monoplace féminine de la série W lors des deux dernières courses qui clôturent la saison ce week-end. Pour les représentants espagnols, la continuité du championnat est en jeu.

Alice Powell, Le pilote de 28 ans a remporté la Formule Renault britannique en 2010 et la Formule Renault asiatique en 2014. « Je pense qu’avoir participé plusieurs fois à un combat pour le titre avant aide. Cela dépendra de qui est le plus rapide sur le circuit, qui a le rythme et j’espère que c’est moi », dit-il dans des déclarations avec SoyMotor.com.

Pour sa part, Jamie Chadwick, 23 ans, tu sais déjà ce que c’est que de gagner ce championnat : « Gagner en 2019 me donne définitivement confiance. Je ne veux pas que ça donne l’impression que je peux gagner à nouveau, mais je me sens à l’aise dans cette position car c’est une position dans laquelle j’ai déjà été », prévient-il.

L’heure de vérité pour les Espagnols

En plus de cette passionnante bataille pour le titre, tous les pilotes risquent leur continuité pour la prochaine saison. Seuls les huit meilleurs Ils sécuriseront automatiquement un volant pour la série W 2022 et parmi les trois représentants espagnols, le mieux placé est le valencien Nerea Martí, trimestre avec 53 points. Plus compliqué ont le Catalan Belén García, huitième, et l’Alicante Marta Garcia, neuvième.

Nerea Martí arrive aux États-Unis avec Emma Kimilainen en tête avec 77 points et Fabienne Wohlwend derrière, avec 40. Bien qu’elle ne soit pas montée dans la voiture depuis longtemps, Albalat dels Sorells a beaucoup préparé ce week-end grâce au simulateur et à la fois physique et travail psychologique. « Je suis vraiment impatient de courir à Austin, où nous pourrons faire un pas de plus et continuer à nous améliorer & rdquor ;, dit-il.

Marta García, neuvième avec 21 points, est à un point de Belén García, huitième, donc le pouls entre les deux sera intense. Le septième classé, Irina Sidorkova, vous n’avez pas pu vous rendre à Austin car votre visa américain a été refusé.

A cette occasion, les pilotes auront deux séances d’essais libres le vendredi, à 16h20 et 22h30 heure espagnole, et le samedi ils se qualifieront à 17h10 et la première course, la septième du championnat, se déroulera à 23h25. Dimanche, la dernière course de la saison allumera le feu à 17h05.