Belén García partira troisième à Austin

23/10/2021 à 20:23 CEST

Bethléem Garcia, de la Scuderia W, partira troisième de la première des deux courses de la W Series ce week-end à Austin, qui clôture la saison dans la catégorie monoplace féminine. La pilote catalane, huitième provisoire du championnat, doit obtenir de bons résultats qui lui permettent de maintenir ce « top 8 », puisque c’est précisément la coupe qui assure un volant pour 2022.

Après avoir signé la pole provisoire à sept minutes de la fin de la séance, Belén a terminé troisième, sa meilleure position sur la grille cette année. Marthe Garcia sortira 6ème et Nérée Marti, 13e.

Le pôle a été pour Abbi tirant , qui a signé le premier dans son compte personnel avec un temps de 2: 05.633 et partira en avance sur Jamie Chadwick (Veloce Racing), qui a terminé la séance à la deuxième place, mais a pris la pole de la deuxième course dimanche, grâce à un deuxième meilleur temps plus rapide que les autres.