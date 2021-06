Belén García touche le podium des W Series en Styrie

in

26/06/2021 à 18:42 CEST

L’anglais Alice Powell, qui a remporté la dernière épreuve de la saison 2019 à Brands Hatch et a terminé troisième au classement des pilotes lors de cette dernière saison des W Series avant la pandémie, a remporté la première course de 2021 ce samedi après la reprise de la monoplace féminine championnat sur le circuit Red Bull Ring de Spielberg, dans le cadre du Grand Prix de Styrie F1.

Powell, est parti de la pole position dans sa voiture sponsorisée par Racing X pour remporter la victoire en Autriche, qui a ouvert le parcours de la W Series avec une course très cahoteuse. Sarah Moore, de la Scuderia W, et Fabienne Wohlwend (Bunker Racing) complètent le podium, tandis que la Catalane et rookie Belén Garcia elle a terminé quatrième après une belle remontée.

Le champion actuel Jamie Chadwick a commencé le cours à la septième place et parmi les Espagnols, Marta García a dû partir en raison d’une panne, tandis que Nerea Martí a terminé en huitième position.

Powell mène désormais le championnat avant la deuxième manche, lors du Grand Prix d’Autriche de Formule 1 le week-end prochain.

Série W (GP de Styrie)

1.Alice Powell (Course X) 32 : 07.801

2.Sarah Moore (Scuderia W) à 0,743

3.F.Wohlwend (Bunker Racing) à 6 609

4.Belén García (Scuderia W) à 7 224

5. Jessica Hawkins (Racing X) à 10 387

6.Miki Koyama (Sirin Racing) à 10 707

7.Jamie Chadwick (Veloce Racing) à 11 265

8.Nerea Martí (Académie de la série W) à 11 666

9.Irina Sidorkova (Académie de la série W) à 12 159

10.Gosia Rdest (Puma W Series Team) à 13 727

– Marta Garcia (abandon)