Belén Hostalet : classe influente

17/07/2021

Act à 11:41 CEST

Sa légion d’adeptes capture instantanément sa classe, son élégance et son intelligence. Sur les courtes distances, il dégage une simplicité inadaptée à ce nouveau monde – auquel il est arrivé par hasard en 2015 – et qu’il juge désormais « excessivement ombilical. C’est vrai que c’est mon travail et ce sont des photographies dans lesquelles il est logique que le ‘moi’ prédomine mais je voulais aller plus loin et aussi me placer derrière les projecteurs & rdquor;. De cette agitation et de ses études d’économie à Pompeu Fabra est née « Manola », l’entreprise de vêtements de sport qui « sert aussi à descendre dans la rue ou à travailler. Il est durable, fait de matériaux recyclables, produit au Portugal et fabriqué avec des tissus d’Italie & rdquor ;. Un premier pas derrière la caméra qui sera suivi de “un projet de solidarité et un service de volontariat. Je veux réprimander ce chemin& rdquor ;.

Entre les réseaux sociaux et votre entreprise, il y a toujours de la place pour le sport. Hostalet de Bethléem il admet que « j’aime juste ça. Enfant, j’ai pratiqué la natation et j’ai participé à des compétitions locales. Je m’inscris pour n’importe quoi. Je viens de courir le semi-marathon de Formentera et je pense déjà au prochain défi& rdquor ;. Quand il arrive au gymnase, son entraîneur dit : « ‘Le caniche énervé est arrivé (rires). J’y atterris en voulant tout brûler et maintenant ma nouvelle passion est la boxe. Je le combine avec le vélo d’appartement au rythme de la musique ‘disco’ et avec la course à pied. Je vis en mouvement permanent & rdquor ;.

BERCEAU CULÉ

La séquence sportive court dans sa famille, « avec un père et un frère du Barça à mourir, tout comme moi. Je suis membre depuis ma naissance et aller au Camp Nou me manque vraiment. Vous vivez vraiment le football, vous le partagez & mldr; C’est une liturgie & rdquor;. Reconnaître ouvertement que “Il n’y a pas eu d’autre joueur comme Puyol. Il a des valeurs difficiles à trouver dans ce sport. Il nous manque aux fans du Barça & rdquor;.

Lire l’édition complète de Sport & Style