Belfast accueillera la Supercoupe d’Europe 2021

03/06/2021 à 17h50 CEST

La Fédération de football d’Irlande du Nord (IFA) a rapporté ce jeudi que la Super Coupe 2021, qui affrontera Chelsea contre Villarreal, se jouera à Belfast le 11 août.

L’IFA a confirmé que les équipes espagnole et anglaise, récemment vainqueurs de la Ligue Europa et de la Ligue des champions, respectivement, se rencontreront au stade de Windsor Park, domicile habituel de l’équipe nationale d’Irlande du Nord. “Nous avons été en contact étroit avec nos partenaires de l’UEFA et après plusieurs matches, nous sommes ravis de confirmer que le match aura lieu à Belfast“Le directeur exécutif de l’IFA, Patrick Nelson, a déclaré dans un communiqué.

Les détails sur la fréquentation du public au stade et la vente des billets “seront annoncés plus tard”, puisqu’ils partent “ils continuent à travailler dans ce sens”. Les médias avaient émis l’hypothèse que le lieu choisi pour la Supercoupe serait le stade Atatürk d’Istanbul, qui a perdu le siège de la Ligue des champions au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19.

Chelsea a battu Manchester City samedi dernier en finale de la Ligue des champions, qui s’est finalement jouée à Porto (Portugal). Les « Bleus » ont remporté une Supercoupe en 1998, face au Real Madrid, et a perdu en 2012 contre l’Atlético de Madrid, en 2013 contre le Bayern Munich et en 2019 contre Liverpool.

Villarreal, quant à lui, disputera sa première Super Coupe après avoir fait ses débuts en tant que champion de la Ligue Europa en battant Manchester United à Gdansk (Pologne) aux tirs au but (11-0) après avoir terminé le match et les prolongations avec un match nul 1-1.