Belfast Banter remporte un brillant Handicap Hurdle après une finition serrée

Un grand champ a été envoyé en avant pour le Handicap Hurdle à Prestbury Park cet après-midi – Belfast Banter le laissant tard pour se battre pour une victoire

Mengli Khan et Global Citizen ont mené la course dès le début, mais c’était un peloton groupé comme on pouvait s’y attendre avec un si grand field (26)

Avec trois à faire, Fifty Ball a avancé, tout comme Champagne Gold.

Third Time Lucky, Milkwood et Belfast Banter ont franchi la dernière barrière devant et c’est ce dernier qui a réussi à se dégager pour Peter Fahey et Kevin Sexton.

😂 Banter a le dernier mot Une course chronométrée à la perfection – Belfast Banter capture le County Hurdle pour @ kevinsexton94 & @PeterRacing #CheltenhamFestival pic.twitter.com/6ecqBJnNTK – Racing TV (@RacingTV) 19 mars 2021

Rachael Blackmore a poursuivi sa semaine de rêve en remportant un sixième vainqueur au sommet de Quilixios dans le JCB Triumph Hurdle

Rachael Blackmore a poursuivi sa semaine de rêve en remportant un sixième vainqueur au sommet de Quilixios dans le JCB Triumph Hurdle

