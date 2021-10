Belfast City Hospital : évacuation après un incendie dans un hôpital d’Irlande du Nord | Royaume-Uni | Nouvelles

Les patients atteints de cancer ont dû être transférés dans une autre partie du Belfast City Hospital, en Irlande du Nord, à la suite de l’incendie. Cinq appareils d’incendie sont présents à l’hôpital, qui se trouve au cœur de la capitale.

Un porte-parole du service d’incendie et de sauvetage d’Irlande du Nord a déclaré: « Cinq appareils d’incendie sont présents, deux appareils d’incendie de la caserne de pompiers de Springfield et un des casernes de pompiers Whitla, Central et Cadogan.

« Les pompiers ont été appelés [at 12:50pm] à un rapport d’incendie à l’hôpital de la ville de Belfast. L’incident est en cours. »

Une photo publiée par Belfast Live montre des patients devant l’entrée principale et des pompiers se précipitant pour lutter contre l’incendie.

Il n’est pas clair à ce stade s’il y a eu des blessures et, si oui, dans quelle mesure.

Le grand hôpital universitaire, qui compte environ 900 lits, est le troisième bâtiment le plus haut de toute l’Irlande.

En avril de l’année dernière, en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, la tour a été désignée comme l’un des hôpitaux Nightingale du Royaume-Uni.