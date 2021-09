“Belfast” de Kenneth Branagh a remporté le Prix du public du Festival du film de Toronto – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Belfast, le film dramatique réalisé par Kenneth Branagh a été récompensé au Festival du film de Toronto (TIFF) avec le Prix du public samedi dernier lors de la dernière journée de la compétition canadienne.

Le réalisateur de Murder on the Orient Express a présenté l’histoire d’un garçon nommé Buddy qui, avec sa famille, a affronté les conflits sociaux en Irlande dans les années 1960. La seule distraction de Buddy est le cinéma, ses parents et ses grands-parents.

Le film met en vedette Jude Hill dans le rôle titre, Jamie Dornan (Cinquante nuances de gris), Caitriona Balfe (Contre l’impossible), Judi Dench (007 : Skyfall), Ciarán Hinds (Bloody Oil) et Lara McDonnell (Artemis Fowl).

Branagh, qui a aidé à réaliser et à écrire le film, a parlé de la victoire au TIFF. “Notre première exposition de Belfast au TIFF a été l’une des expériences les plus mémorables de ma carrière”, a-t-il déclaré lors de son discours de remerciement.

« Que tant de cinéphiles canadiens soient si profondément liés à Belfast était absolument bouleversant pour moi et Jamie Dornan, et nous en avons parlé au cours d’une nuit mémorable de rires et de larmes. Merci à Focus Features et Universal d’avoir rendu cela possible, ils ont été des partenaires incroyables », a conclu le réalisateur.

Avec Belfast, les autres films lauréats sont Yuni, de Kamila Andini, qui a reçu le Prix Plateforme du Jury. The Rescue a remporté le prix du public dans la catégorie documentaire, Cahi Vasarhelyi et Jimmy Chin étaient les cinéastes. Titane de Julia Ducournau a remporté le Midnight Madness Award.

Joana Vicente et Cameron Bailey, co-directeurs du TIFF ont eu quelques mots sur la clôture du festival. « 2021 a apporté une sélection exceptionnelle de films qui ont ravi le public. Nous sommes très reconnaissants et fiers du festival de cette année », ont déclaré les organisateurs.