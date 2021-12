« Belfast » et « The Power of the Dog » en tête des nominations aux Golden Globes

Les films dramatiques « The Power of the Dog » et « Belfast » ont dominé les nominations aux Golden Globes lundi au cours d’une année entachée de controverses et d’une cérémonie réduite.

« Belfast », qui se déroule dans les années 1970 en Irlande du Nord, et le western « The Power of the Dog » de la réalisatrice Jane Campion ont remporté sept nominations chacun.

Ils ont été suivis de la satire sur le réchauffement climatique « Ne cherchez pas en haut » ; « King Richard », à propos du père des champions de tennis Venus et Serena Williams ; la nouvelle version du classique musical « West Side Story », du réalisateur Steven Spielberg, et l’histoire du passage à l’âge adulte « Licorice Pizza », avec quatre chacune.

Les films Netflix ont remporté 17 nominations.

« Belfast », « The Power of the Dog », le film communautaire sourd « Coda », l’épopée de science-fiction « Dune » et « King Richard » ont été nominés pour le meilleur film dramatique.

Une version musicale du classique « Cyrano » et « Tick, Tick… ​​​​Boom », une adaptation du hit Off-Broadway, rivalisera avec « Don’t Look Up », « Licorice Pizza » et « West Side Story » pour le prix de la meilleure comédie musicale ou comédie.

Les lauréats des Golden Globes seront annoncés le 9 janvier, mais le format de la cérémonie n’est pas clair après que NBC a abandonné son projet de retransmettre la cérémonie ostentatoire à Beverly Hills à la télévision à la suite d’une polémique l’entourant de la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), le groupe qui vote pour eux.

Les critiques de la HFPA ont objecté qu’elle n’avait pas de membres noirs et ont soulevé des questions éthiques de longue date quant à savoir si ses relations étroites avec les studios hollywoodiens ont influencé le choix des nominés et des gagnants. Tom Cruise a rendu les trois statuettes Golden Globe qu’il a remportées.

Depuis lors, la HFPA a ajouté 21 membres, dont six noirs, interdit les cadeaux et les faveurs, et a organisé des cours de formation sur la diversité et le harcèlement sexuel. Le groupe compte désormais 105 membres au total.