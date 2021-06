Belgique | Euro 2021 : le défi des 90 minutes de Hazard

danger édénique a retrouvé le sourire avec Belgique. Roberto Martinez lui a donné une “bulle” pour s’isoler des blessures qu’il a subies au cours de ses deux saisons au Real Madrid.

Il est son capitaine et il le chouchoute, avec un objectif clair : obtenir Risquer pouvoir jouer 90 minutes à Euro 2020.

« Je me vois avec une grande confiance pour obtenir Risquer revenir à son meilleur. Il est notre capitaine et a une grande influence. De plus, il ne dépend pas d’une grande forme physique pour faire la différence. S’il va bien, il aura un rôle important”, a reconnu Martinez en parlant à MARCA avant le début du tournoi.

La reprise, lente mais progressive, est en bonne voie. Risquer raté le match amical contre la Grèce et réapparu en jouant les huit dernières minutes lors de la victoire 1-0 contre la Croatie.

Les raisons de s’enthousiasmer avec Risquer est entré Belgiquepremier match du tournoi. L’attaquant du Real Madrid remplacé Sèche Mertens lors de la victoire 3-0 contre Russie, et en seulement 18 minutes, il a montré le meilleur de son répertoire.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Seul Yannick Carrasco, qui a joué 77 minutes, a réussi plus de dribbles (cinq sur 12) que Risquer (trois sur quatre) pour Belgique. En plus, Risquer a remporté quatre des cinq duels auxquels il a participé, a effectué 18 touches et a obtenu un taux de réussite de 72,2 pour cent.

Parlant après la victoire, Martinez avait bon espoir pour son capitaine. “Je sens qu’Eden est prêt à jouer plus, même si je ne pense pas qu’il jouera les 90 complets. Par conséquent, il faudra décider s’il joue au début ou à la fin. La prochaine étape est pour Hazard de avoir plus de minutes que contre la Russie et qu’il joue le plus longtemps possible”, a-t-il déclaré.

“J’ai vu Risquer jouer comme Risquer, surtout avec ses mouvements intuitifs, ses rotations. C’est la première fois que je le vois jouer avec une telle liberté depuis longtemps. C’est un grand pas en avant pour lui”, a-t-il ajouté.