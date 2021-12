Belgique : le champion de boxe anti-vax décède du Covid après sa sortie de l’hôpital

Le kickboxeur anti-vaxx Fred Sinistra est décédé après une bataille avec Covid à l’hôpital

Un champion du monde de kickboxer est décédé de Covid après s’être libéré de l’hôpital et avoir refusé de se faire vacciner.

Frédéric Sinistra, 41 ans, a déclaré que le « petit virus » ne l’arrêterait pas malgré son admission en soins intensifs avec des difficultés respiratoires fin novembre.

Le triple champion du monde a déclaré à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu’il traiterait ses symptômes à domicile, mais il a subi une crise cardiaque le 15 décembre et son partenaire a annoncé qu’il était décédé le lendemain.

Le combattant basé en Belgique, connu sous le nom d’Undertaker, avait auparavant critiqué les masques faciaux et les laissez-passer pour les vaccins, croyant apparemment que sa jeunesse et sa forme physique le protégeraient contre le virus.

Il a appelé Covid ‘la grippe des cheveux’, traduit par ‘la grippe des cheveux’ et s’est rallié contre les restrictions.

Son entraîneur, Osman Yigin, a déclaré qu’il avait convaincu Sinstra d’aller à l’hôpital parce qu’il présentait des symptômes de type Covid.

Yigin a déclaré au média belge SudInfo qu’il avait menacé de refuser d’entraîner le combattant à moins qu’il ne demande de l’aide.

Sinstra – autrefois qualifié d’« homme le plus fort de Belgique » – a déclaré qu’il était « dégoûté » lorsqu’il a été contraint d’annuler un combat prévu pour le 4 décembre en raison de sa maladie.

Sinistra a déclaré qu’il voulait combattre le «petit virus» à la maison







Le triple champion du monde était connu comme « l’homme le plus fort de Belgique »

Bien qu’étant gravement malade, il a posté: « Je suis né prématurément et je continuerai à me battre jusqu’à la mort comme un homme sans jamais abandonner et mourir sans regrets ».

Il est décédé dans sa ville natale de Ciney, après avoir décidé de quitter l’hôpital et de se soigner à l’oxygène.

La Belgique, comme une grande partie de l’Europe, est en proie à une vague de cas de Covid qui a conduit les gouvernements à mettre en place de nouvelles restrictions à Noël.

Quelque 90 % du pays est vacciné, mais il a vu un certain nombre de protestations contre les mesures de Covid d’un petit groupe d’activistes anti-vaxx.



PLUS : Les admissions à l’hôpital de Covid atteignent les niveaux de février avec une augmentation de 74% en une semaine



PLUS : Plus de restrictions Covid avant le Nouvel An, confirme Sajid Javid

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();