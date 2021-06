Belgique vs Portugal 2021 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder l’Euro 2020 en ligne

Thibaut Courtois et Eden Hazard du Real Madrid affrontent les légendes du club Cristiano Ronaldo et Pepe dans ce qui sera un match passionnant lors des huitièmes de finale de l’UEFA Euro 2020. La Belgique et le Portugal sont deux grandes équipes et étaient même des candidats potentiels pour conquérir le tournoi avant même qu’il ne commence. , alors profiter de ce match si tôt dans la phase à élimination directe est fantastique pour les fans.

Eden Hazard a disputé l’Euro face à la Finlande et semble prêt à affronter le Portugal depuis le onze de départ. L’attaquant semble avoir retrouvé une certaine forme et confiance mais doit encore progresser s’il veut redevenir lui-même. Courtois a été excellent jusqu’à présent et est l’un des joueurs les plus importants de Belgique.

Ils affronteront Cristiano Ronaldo, qui vient d’entrer dans l’histoire et a marqué cinq buts en seulement trois matchs.

L’un de ces deux-là mettra un terme à sa quête pour l’Euro 2020 aujourd’hui, alors ne manquez pas le match !

COMMENT REGARDER, DIFFUSER L’EURO 2020

Date: 27/06/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: La Cartuja, Séville, Espagne.

Télévision disponible: TUDN (États-Unis), Telecinco (Espagne).

Diffusion disponible: Fubo.TV (États-Unis), ESPN+ (États-Unis).

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.