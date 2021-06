Belgique vs Portugal en direct : aperçu, composition, heure du coup d’envoi, programmes télévisés, comment regarder l’Euro 2020 en ligne

in

C’est le jour 2 des huitièmes de finale de l’Euro 2020 ! Après deux matchs passionnants samedi, dimanche nous apporte deux autres matchs avec quatre équipes en lice pour une place en quarts de finale des Championnats d’Europe.

Le deuxième match de la journée est l’un des affrontements phares de cette huitième de finale, avec deux des favoris du tournoi s’affrontant dans un match digne de la finale qui renverra l’un d’eux à la maison plus tôt que prévu. La Belgique et le Portugal s’affrontent à Séville, et le garçon fait cette promesse d’être bon.

La Belgique a été aussi forte que prévu lors de la phase de groupes, remportant les trois matchs avec son talent offensif supérieur et elle est en bonne santé et entière avant les huitièmes de finale. Le Portugal a connu des difficultés dans les trois matches de groupe et pourrait s’estimer chanceux de sortir du Groupe de la mort, mais ils sont encore beaucoup trop talentueux pour être pris pour acquis.

Le pouvoir des étoiles dans celui-ci est immense, et cela pourrait facilement se transformer en une affaire de 120 minutes. Quel jeu cela promet d’être.

INFO MATCH

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, huitièmes de finale

Date/Heure: dimanche 27 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, lundi)

Lieu: Estadio de La Cartuja, Séville, Espagne

Arbitre: Felix Brych (ALLEMAGNE)

VAR: Marco Fritz (ALLEMAGNE)

