Belgique vs Portugal EN DIRECT ! Dernières actualités de l’équipe, compositions, pronostics, flux de matchs TV et Euros aujourd’hui

Le premier véritable affrontement des poids lourds des huitièmes de finale de l’Euro 2020 a lieu à Séville ce soir alors que le Portugal, champion en titre, affronte le n°1 mondial, la Belgique.

L’équipe belge de Roberto Martinez a atteint les demi-finales de la Coupe du monde en Russie il y a trois ans et cherche à remporter le premier tournoi majeur du pays.

Ils étaient l’une des trois équipes à remporter leurs trois matches de phase de groupes, terminant en tête du groupe B après des victoires contre la Russie, le Danemark et la Finlande.

Le Portugal, quant à lui, a dû travailler dur pour atteindre les 16 derniers après avoir été tiré au sort dans le soi-disant Groupe de la mort.

L’équipe de Fernando Santos a pris un départ victorieux contre la Hongrie, mais a ensuite été battue par l’Allemagne et a fait match nul 2-2 contre la France lors de son dernier match, ce qui signifie qu’elle a dû compter sur l’une des meilleures places de troisième place pour se qualifier pour les huitièmes de finale. rond.

L’actualité de l’équipe de Belgique

Roberto Martinez a donné à Kevin de Bruyne, Eden Hazard et Axel Witsel leurs premiers départs du tournoi lors du dernier match de groupe de la Belgique contre la Finlande alors que le trio se remet de blessures, et l’ancien patron d’Everton doit maintenant décider lequel d’entre eux est prêt à jouer à nouveau, avec De Bruyne certain de commencer.

Thorgan Hazard a raté le match contre la Finlande en raison d’une blessure, mais devrait être disponible.

Prédiction sportive standard

Cette égalité pourrait vraiment aller dans les deux sens, mais nous devrions être traités avec des buts.

Roberto Martinez semble préférer une approche plus prudente malgré son embarras de richesse, et affronter une équipe portugaise qui a déjà inscrit six buts.

La Belgique va-t-elle retirer les chaînes ? Ils seront préoccupés par Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva et Diogo Jota, mais pourraient être sages de le faire.

Comment regarder

Chaîne de télévision : le match de ce soir sera retransmis en direct sur ITV gratuitement.

Diffusion en direct : les téléspectateurs britanniques pourront également regarder le match en ligne via ITV Hub.

Bonjour et bienvenue dans la couverture EN DIRECT de Standard Sport entre la Belgique et le Portugal à l’Euro 2020.

Nous aurons toutes les nouvelles de l’équipe et la préparation avant le coup d’envoi à 20h…