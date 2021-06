Belgique vs Russie en direct : heure, programme TV et comment regarder l’Euro 2020 en ligne

La deuxième journée des Championnats d’Europe se termine en grand samedi alors que l’un des favoris du tournoi joue son match d’ouverture en territoire hostile, la Belgique affrontant la Russie à Saint-Pétersbourg.

La Belgique a longtemps promis de grandes choses sur la scène internationale, mais semble toujours échouer, mais elle n’a jamais eu l’air aussi bonne et dominante avant un tournoi. Roberto Martínez continue de faire un excellent travail en entraînant un groupe de joueurs très talentueux, et les Diables rouges semblent prêts à conquérir le continent.

Mais ils devront affronter une équipe de Russie qui jouera à domicile et posera de nombreux problèmes avec leur jeu physique et leurs capacités de contre-attaque, et les Belges seront légèrement plus faibles pour le premier match car Kevin De Bruyne et Eden Hazard ne sont pas attendus. jouer alors qu’ils continuent de soigner les blessures.

Cependant, Romelu Lukaku, en feu, mènera la ligne, et cela pourrait suffire à donner les trois points à la Belgique.

INFO MATCH

Compétition/Journée: EURO 2020, Groupe B, 1re journée

Date/Heure: samedi 12 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: Stade de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, Russie

Arbitre: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

VAR: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)

