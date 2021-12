Believe acquiert 15 % du groupe d’artistes et de musique Viva basé aux Philippines

Manille, Philippines, vue depuis le fort Santiago. Crédit photo : Michael Buillerey

À quelques jours de son acquisition du label de bandes originales de films d’Inde du Sud, Think Music, Believe a acquis une participation de 15 % dans Viva Music and Artists Group (VMAG), « le premier label aux Philippines ».

Believe et VMAG, dont le siège est à Paris, ont dévoilé leur pacte qui vient d’être finalisé via une publication officielle ce matin. Filiale de Viva Holdings, Viva Music and Artists Group comprend des divisions telles que Viva Records et Vicor Music. Le premier est « le label qui connaît la croissance la plus rapide en termes de nouveaux artistes », ont indiqué les parties concernées, tandis que Vicor posséderait « le catalogue le plus ancien et le plus riche des Philippines ».

La société Believe, cotée en bourse, a dépensé environ 26,03 millions de dollars (23 millions d’euros) pour la participation de VMAG, en calculant sur la base du taux de change actuel, pour une valorisation globale de près de 175 millions de dollars. Soulignant la croissance rapide de l’industrie de la musique que les pays asiatiques ont connue ces dernières années, les dirigeants de Believe ont également affirmé que le continent d’environ 4,56 milliards d’individus « deviendra le plus grand marché de la musique d’enregistrement au monde d’ici la fin de cette décennie ».

De plus, le label et distributeur indépendant de 16 ans Believe – qui a acheté un quart de Play Two le mois dernier – s’attend à ce que la décennie se termine également avec « les Philippines étant l’un des 20 premiers pays au monde ». L’État de 110 millions d’habitants a la deuxième population d’Asie du Sud-Est, derrière l’Indonésie (273,5 millions d’habitants) et au-dessus du Vietnam (97,34 millions d’habitants).

Dans le cadre du partenariat récemment finalisé, VMAG et ses actes signés devraient « bénéficier de la gamme complète de services numériques fournis par Believe », y compris les « solutions exclusives de marketing et de technologie » de l’entité. De plus, « VMAG a été un précurseur dans le hip hop local grand public », poursuit le texte, et les compagnies ont l’intention de donner la priorité à la promotion des morceaux originaux des artistes nationaux.

S’exprimant sur l’accord dans un communiqué, le directeur général de Believe Asia Pacific, Sylvain Delange, a souligné la nature «à long terme» de l’accord, qui intervient alors que les trois grands labels prennent des mesures de grande envergure pour renforcer leur présence sur le marché asiatique.

Warner Music Group, par exemple, a discrètement lancé le label hip-hop asiatique Asiatic Records et le label de danse pan-asiatique Whet Records en 2021, en plus de nouer un partenariat axé sur la distribution avec Yin Yang Media du Vietnam. Pendant ce temps, Sony Music a pris une participation de 100 millions de dollars dans le service de streaming chinois Cloud Village et, dans le cadre d’un accord plus large avec le sud-coréen Pinkfong, a développé six jetons non fongibles (NFT) Baby Shark.

Enfin, Universal Music Group est le fer de lance d’une expansion ambitieuse en Chine, et en novembre, le label leader a ouvert un bureau UMPG à Shanghai, malgré les sorties définitives de Yahoo et Fortnite du pays le plus peuplé du monde.