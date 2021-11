Believe acquiert 25 % de Play Two dans un accord d’environ 14 millions de dollars

Le distributeur et label indépendant Believe, qui a fait ses débuts sur Euronext Paris cet été, a acquis une participation de 25 % dans Play Two du groupe TF1, qui se présente comme « le premier label de musique indépendant de France ».

Believe, 16 ans, a annoncé la nouvelle participation de Play Two dans le cadre de son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021. Play Two – qui est arrivé sur scène en 2016 et a signé des numéros comme Anne Sila, Vincent Niclo, Tayc et Camelia Jordana – « bénéficiera désormais de l’ensemble des services de Believe, notamment en termes de distribution », ont précisé les parties concernées. .

De plus, Believe et Play Two (fondée par Sébastien Duclos et Julien Godin, qui ont vendu une entreprise appelée Play On à Warner Music en 2016) ont souligné la « liste hautement complémentaire » du partenariat, qui est en passe de diversifier la « roster » plus large de Believe en France. autour d’une plus grande variété de genres musicaux.

Le rachat de 25 % de Believe, dont le siège est à Paris, a évalué Play Two à « un peu moins » de 50 millions d’euros (57,70 millions de dollars au taux de change actuel), pour un prix d’environ 14 millions de dollars. Duclos et Godin devraient rester en charge de la « direction générale » de Play Two après l’accord, et il est à noter que le groupe TF1 (qui a signé un accord de fusion avec le groupe M6 en juillet) exploite un certain nombre de chaînes de télévision et de sociétés de production. Près de 44% du groupe TF1 appartient au conglomérat français Bouygues.

Abordant l’accord dans un communiqué, les fondateurs de Play Two, Sébastien Duclos et Julien Godin, ont déclaré en partie : « Nous connaissons les équipes de Believe depuis longtemps et partageons avec Denis [CEO of Believe] et Romain [general manager of Believe France] la même culture entrepreneuriale ainsi qu’une vision commune de l’avenir de l’industrie de la musique et du divertissement. Avec le Groupe TF1, qui est un partenaire exceptionnel dans le développement de notre structure, nous formons désormais avec Believe une nouvelle équipe, parfaitement adaptée aux enjeux de ce marché en pleine mutation.

En ce qui concerne le rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021 (couvrant les trois mois se terminant le 30 septembre) qui a officiellement révélé l’investissement de plusieurs millions de dollars de Believe dans Play Two, la société a enregistré une augmentation de ses revenus de 27,1% en glissement annuel, à 144 millions d’euros (166,28 millions de dollars) . La part du lion de la somme provenant des « solutions premium », indique le document, et Believe a également enregistré une hausse de 30,7 % des revenus en glissement annuel au cours des neuf premiers mois de 2021, à 404 millions d’euros (466,50 millions de dollars).

Dans le total des revenus trimestriels, Believe a enregistré une augmentation de 58 % de son chiffre d’affaires en glissement annuel en Asie-Pacifique et en Afrique (32 millions d’euros/36,94 millions de dollars), en plus d’une amélioration de 35,5% dans les Amériques (21 millions d’euros/24,24 millions de dollars), 30 % en Europe hors France et Allemagne (41 millions d’euros/47,33 millions de dollars), 15,4 % en France (24 millions d’euros/27,71 millions de dollars) et 2,2 % en Allemagne (25 millions d’euros/28,87 millions de dollars). L’action Believe (BLV sur Euronext Paris) a connu une hausse de 1,77% pendant les heures de négociation d’aujourd’hui, et les actions valaient 18,22 € (21,03 $) chacune à la fermeture du marché.