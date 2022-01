Believe acquiert 51 % du capital du label indépendant français Jo&Co

Crédit photo : Anis Martin

Believe, basée à Paris, a acquis une participation majoritaire dans le label indépendant français Jo&Co.

Le fondateur de Jo&Co, Sébastien Saussez, continuera à diriger le label. Selon Believe, cette participation de 51 % contribuera à diversifier sa liste et à consolider sa position en France, qui possède le sixième marché mondial de la musique. Cette décision intervient deux mois seulement après que Believe a annoncé l’acquisition de 25% d’un autre label indépendant français, Play Two.

Believe a également acquis une participation de 76% dans Think Music, basée en Inde du Sud, pour environ 14,6 millions de dollars. Il détient également une participation de 15 % dans Viva Music and Artists Group (VMAG), basé aux Philippines, qu’il a racheté pour environ 26 millions de dollars.

Jo&Co est spécialisé dans la musique pop et mainstream et travaille avec des artistes comme Les Frangines, Gjon’s Tears, Claudio Capéo et Hoshi. Believe affirme que le label a « constitué une liste de qualité et acquis une solide réputation en tant que l’un des principaux labels indépendants français ».

Believe s’occupera désormais de la distribution pour tous les artistes du label et travaillera avec eux pour développer leur image de marque et leurs performances live.

Believe a une capitalisation boursière d’environ 2 milliards de dollars et est cotée à la bourse d’Euronext Paris en juin 2021. Romain Vivien, directeur général de Believe France, déclare : « Je me réjouis de cet accord avec Jo&Co, label que Sébastien Saussez a réussi à s’est imposé en quelques années comme l’un des principaux acteurs indépendants du marché français.

« Cette fusion intervient à un moment où la pop et la musique mainstream évoluent rapidement vers le numérique en France. Nous ferons tout notre possible pour que notre alliance offre à Jo&Co l’opportunité de tirer parti de notre expertise et d’un marché en mutation pour développer encore plus son activité. »

Sébastien Saussez, le fondateur de Jo&Co, ajoute : « Je suis ravi de lancer mon label dans un nouveau voyage avec une entreprise aussi innovante et performante que Believe. « Croyer » signifie avoir la foi, la confiance et la confiance – ma philosophie de base dans cette industrie. »

« Croire et soutenir les artistes au plus près de ce qu’ils sont vraiment et les aider à atteindre le succès qu’ils méritent. J’ai hâte de réunir nos nouveaux talents en France mais aussi à l’international, une ambition que nous partageons.