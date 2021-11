Believe acquiert une participation majoritaire dans le label sud-indien Think Music

Un peu plus de trois semaines après avoir levé 14 millions de dollars pour une participation de 25 % dans le label indépendant (et filiale du groupe TF1) Play Two, Believe a racheté Think Music, « un leader des bandes originales de films en Inde du Sud ».

Le distributeur et label indépendant basé à Paris, Believe, a dévoilé aujourd’hui cette dernière acquisition, via un communiqué officiel qui a été envoyé par e-mail à DMN. 76% de Think Music, basé à Chennai, appartient désormais à Believe, qui a payé environ 14,64 millions de dollars (13 millions d’euros) pour les intérêts, calculés au taux de change actuel. « L’équipe de direction actuelle » de Think Music, 14 ans, est sur le point de « rester en place » à l’avenir.

Think Music – qui dit qu’il publie du « contenu de musique de film en tamoul, télougou, kannada et malayalam » – et le message d’annonce de Believe précise que l’entité nouvellement acquise « est connue pour posséder à perpétuité un catalogue dynamique composé de films populaires, de non-films et bandes sonores indépendantes.

De manière significative, étant donné l’industrie du divertissement en croissance rapide en Inde, Think Music, en tant que « pionnier dans la promotion et l’introduction de jeunes talents », a « lancé plus de 40 premiers compositeurs » – Santhosh Narayanan, Ghibran et Hiphop Tamizha parmi eux, selon les parties concernées. Il convient également de souligner la forte présence numérique de Think Music, car la chaîne YouTube de l’entreprise compte près de 11 millions d’abonnés et a accumulé un total d’environ 7,44 milliards de vues à ce jour.

En ce qui concerne la position plus large de Believe dans l’espace de la musique enregistrée en Inde – dont les plus hauts gradés devraient « devenir l’un des 10 premiers marchés mondiaux d’ici 2027 » – les opérations de l’entreprise, vieilles de huit ans dans ce pays d’environ 1,38 milliard d’habitants, englobent 171 employés et bureaux. dans sept régions.

De plus, l’entité de 16 ans, qui est arrivée en bourse plus tôt cette année, a acheté Venus Music en 2019 et rebaptisé le label indépendant Ishtar Music en août 2021. Ishtar compte actuellement 35 millions d’abonnés YouTube et quelque 13,83 milliards d’abonnés. vues de la plate-forme.

S’adressant à l’achat de Think Music dans un communiqué, le directeur général de Believe India, Vivek Raina, a déclaré : une grande réputation dans l’industrie locale de la musique et du cinéma.

« Je suis convaincu que nous travaillerons ensemble pour accélérer la croissance numérique de Think Music et fournir aux artistes une expertise et une innovation partagées », a conclu Raina, une vétéran de Believe depuis plus de huit ans, dont les actions de la société ont affiché une hausse de près de 1% pendant les heures de négociation d’aujourd’hui. finissant à environ 20,76 $ (18,43 €) par action.

En septembre, le pilier de l’indie Merlin a finalisé un « partenariat mondial amélioré de licence de musique » avec JioSaavn, l’une des plateformes de streaming les plus populaires en Inde. Et malgré l’examen réglementaire continu auquel il est confronté en Chine, Tencent détient une participation importante dans Gaana, une autre des plateformes de streaming musical les plus importantes d’Inde.