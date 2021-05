Believe prépare une introduction en bourse de plus de 600 millions de dollars à la Bourse de Paris

En novembre 2020, des rapports indiquaient que Believe Digital envisageait d’arriver sur le marché boursier avec une introduction en bourse de plus de 2,4 milliards de dollars (2 milliards d’euros). Aujourd’hui, la société de distribution d’étiquettes indépendantes a officiellement annoncé son intention de faire ses débuts sur Euronext Paris – levant ainsi environ 608,15 millions de dollars (500 millions d’euros).

Croyez que les supérieurs ont révélé les plans d’introduction en bourse de plusieurs millions de dollars sur leur site Web aujourd’hui. Il convient toutefois de noter d’emblée que la société basée à Paris (comme Hipgnosis basée à Londres) a interdit aux résidents des États-Unis, du Canada, du Japon et de l’Australie de se rendre dans la section d’annonce d’introduction en bourse de BelieveMusic. com, vraisemblablement pour se conformer aux réglementations du marché.

En tout état de cause, Believe, 16 ans, qui emploie désormais près de 1300 personnes dans plus de 50 pays, a également rappelé que l’organe de surveillance boursière de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé son document de référence – une étape importante vers la finalisation de la IPO.

Mais le propriétaire de TuneCore – qui a déclaré avoir généré environ 885 millions de dollars (728 millions d’euros) de ventes de musique numérique l’année dernière, tout en ayant fourni des «solutions» au nord de 850 000 artistes au 31 décembre – n’a pas encore révélé à quel moment exactement il s’attend. mettre des actions à la disposition des investisseurs ou combien coûteront ces actions.

14% du chiffre d’affaires consolidé 2020 de Believe provient des Amériques, contre 18% d’Asie, d’Océanie et d’Afrique, 18% de la France, 22% de l’Allemagne et 28% du reste de l’Europe. Sur ce front, il convient de mentionner que l’industrie musicale européenne a enregistré une croissance de 3,5% d’une année à l’autre en 2020, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France représentant 59,5% du chiffre d’affaires total.

Plus généralement, 2020 a vu un certain nombre de grandes entreprises de l’industrie de la musique tirer profit des introductions en bourse. Il y a presque un an, Warner Music Group (WMG) est revenu sur le marché boursier après près d’une décennie de propriété entièrement privée, évaluant ses actions à 25 $ chacune; au moment de la publication de cet article, WMG se vendait 37,03 $.

De plus, l’agence BTS Hybe (anciennement Big Hit Entertainment) a remporté un succès considérable dès son introduction en bourse en octobre 2020, les actions ayant presque doublé de valeur au cours du premier jour de négociation. De plus, Hybe a depuis maintenu cette dynamique, son prix par action s’établissant à 232,37 $ / 258 500 à la fermeture de la Bourse de Corée aujourd’hui.

Et en ce qui concerne les introductions en bourse en 2021, Endeavour a coté à la fin du mois dernier des actions à la Bourse de New York sous le symbole EDR, et le conglomérat français Vivendi devrait introduire Universal Music Group (UMG) en bourse cette année. Le label Big Three – dont 20% appartient à Tencent – a enregistré une croissance de ses bénéfices au premier trimestre 2021 avant son introduction en bourse tant attendue.