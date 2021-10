Belinda a des exigences envers ses petits amis, quelqu’un l’a trahie | Instagram

Encore une fois la jolie chanteur et fiancée de nodal chrétien, la belle Belinda a été dénoncée par quelqu’un d’autre, cette fois c’était un ex-petit ami, qui a révélé que l’interprète de « L’écolière » a une certaine exigence pour qu’ils puissent être son partenaire.

La belle et célèbre chanteuse née à Madrid, en Espagne et naturalisée mexicaine a été distinguée pour sa beauté exquise et aussi pour avoir joué dans certaines controverses.

Le résultat est qu’aujourd’hui elle est constamment dans l’œil du cyclone, notamment à cause de sa relation avec Christian Nodal qui est plus jeune qu’elle.

Comme vous le savez sûrement déjà Belinda Il a été doté d’une beauté sans pareille, il ressemble à un ange et à une divinité que certaines personnes ont eu le plaisir d’admirer de très près, y compris leurs partenaires.

Bien qu’à ce jour cette beauté et protagoniste du feuilleton pour enfants « Complices à la rescousse » soit heureusement amoureuse de son fiancé, il est inévitable de ne pas parler de son passé, et donc de ses partenaires amoureux.

Étant une personnalité publique, tout ce qui se passe autour d’elle est toujours d’actualité, surtout lorsqu’il s’agit du fait qu’une fois qu’elle est avec un partenaire, c’est apparemment une exigence de sa part que son petit ami doit se conformer.

L’un de ses ex-petits amis a avoué qu’il ne voulait pas s’y conformer, ce qui a mis fin à l’histoire d’amour, vous avez sûrement déjà imaginé où allait l’affaire.

Quelque chose sur lequel certains des couples de la chanteuse et ancienne star des feuilletons pour enfants s’accordent à dire qu’ils ont des tatouages ​​​​en l’honneur de Belinda, ce qui est censé être l’exigence du modèle coquette pour que la relation prospère.

Ce n’était d’abord qu’une supposition, mais c’est son ex-conjoint, le chirurgien Ben Tadei, qui avait rejeté le souhait de Belinda pour se faire tatouer, cela n’a pas été partagé par ses propres mots, c’était plutôt dans l’émission Suelta la soupe où « son avis » a été partagé.

Cette relation n’a jamais été officiellement rendue publique par le chanteur, il semble que les photos qui ont fuité étaient dues au fait que Tadei était celui qui les avait partagées.

QUI A FAIT DES TATOUAGES EN VOTRE HONNEUR ?

L’illusionniste Criss Angel, sur sa poitrine avait le mot « Beli » Lupillo Rivera, sur son bras Cristian Nodal avait le visage plein, derrière son oreille il avait son nom et sur sa poitrine ses yeux