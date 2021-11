Belinda a-t-elle rompu avec Christian Nodal ? Des messages alertent les fans | Réforme

Belinda et nodal chrétien Ils se sont fiancés en mai dernier, date à laquelle ils ont annoncé leurs fiançailles, aujourd’hui après un peu plus d’un an de relation.

La chanteur Belinda, a été fortement interpellée sur les réseaux sociaux après quelques messages qui ont alerté ses followers après une « pause présumée ».

Ils étaient les fans du « mexicain naturalisé« qui est devenu fou à un message que Belinda elle-même a partagé, accompagné d’un texte de » chagrin « , que de nombreux fans ont attribué, pourrait être un message de rupture avec Christian Nodal.

Belinda a-t-elle rompu avec Christian Nodal ? Des messages alertent les fans. Photo : Capture Instagram

Le texte est venu dans l’une des histoires d’Instagram, où aujourd’hui la figure éminente compte 14,3 millions d’abonnés qui ont immédiatement lancé des messages exprimant des sentiments tels que l’incertitude.

Dans l’histoire Instagram, vous pouvez lire la phrase du « Princesse de la pop latine», qui a écrit le message à 4h45 du matin : « Le deuil est le prix à payer pour aimer », lit-on dans le message qui a suscité tant de polémique.

Il faut dire que ce ne serait pas la première fois que la célèbre actrice de romans pour enfants dans des productions telles que « Amis pour toujours« (2000), « Aventuras en el tiempo » (2001) « Complices à la rescousse » (2002), est la cible de polémiques en raison de ce type de publication.

Il y a quelques mois, le « femme d’affaires« D’une ligne de collagène, de chaussures, entre autres, il aurait mis les filets à l’envers après que le fiancé de Belinda ait supprimé toutes les photos de son compte Instagram, ne laissant que celle de son dessin animé préféré.

De même, l’actrice de Netflix elle-même dans « Bienvenue à Éden« ils ont envoyé des messages mystérieux ou supprimé des photographies, certaines actions entre eux nous feraient croire que de graves problèmes sont apparus entre eux.

Cependant, l’interprète de chansons comme « Amor a Primera Vista », « Bella Traición » et « La fille de l’école« , parmi ses plus récentes collaborations.

Cependant, Belinda Peregrín Schüll elle-même ne cesse de semer la confusion puisqu’au milieu de ces petites actions le « ancien juge de La Voz« Elle aurait partagé ces dernières semaines qu’elle voulait être mère et cherchait à réaliser son rêve avec Christian Nodal.

Je meurs d’envie d’être mère, a-t-elle commenté, c’est un rêve que nous avons tous les deux et nous en avons déjà parlé, a expliqué Peregrín Schüll.

En attendant, les « belifans » et adeptes du duo romantique continueront de surveiller chacun des pas du célèbre couple du moment, qui s’est également transcendé, pourrait se marier très prochainement.