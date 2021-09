Belinda accusée de vol ? “Il n’a pas rendu les bijoux au créateur”

Belinda aurait de sérieux ennuis après avoir récemment fait face à une forte accusation de la part d’un designer de renom, qui l’a pointée du doigt pour « le vol de certains bijoux« La fiancée de nodal chrétien pourrait finir en prison ?

Selon les rapports qui circulent, cela s’est passé il y a longtemps, Belinda, laisserait en sa possession des bijoux coûteux d’un célèbre créateur, selon un célèbre présentateur le “Princesse de la pop“Je ne retournerais plus le précieux lot.

Apparemment, comme détaillé par le communicateur, le “mexicain naturalisé“Belinda Peregrín Schüll serait pointée du doigt pour” ne pas avoir rendu les choses qu’ils lui prêtent “, et c’est que, comme ils l’ont laissé entendre, ce n’est pas la première fois que cela se produit, a rapporté Juan José Origel.

Ce serait la marque prestigieuse du designer de renom, Daniel Espinosa, à qui soi-disant, l’interprète de “La fille de l’école“,” n’est jamais revenu ” au concepteur, comme l’a mentionné l’animateur de l’émission ” Con Permiso “.

Selon la collègue de Martha Figueroa dans l’émission Unicable, Belinda reçu “300 mille pesos en bijoux.” Il faut dire que jusqu’à présent, la jeune femme chanteur et le prestigieux designer n’ont pas commenté la question.

Comme on le sait, l’une des nombreuses facettes dans lesquelles “ancien juge de La Voz“a été servi est le”la modélisation“, l’enfant actrice dont on se souvient d'” Aventures dans le temps “, a dirigé diverses campagnes publicitaires et couvertures de magazines, dont Glamour, Esquire, Elle, Vogue et est récemment revenue pour être le visage du numéro de septembre de Marie Claire.

Dans plusieurs de ces collaborations, l’actrice qui a été invitée à participer à “Bienvenue à Éden« Elle a porté des marques exclusives et des accessoires de luxe qui l’ont amenée à se distinguer comme une « icône de la mode ».

Ce serait pour l’une des multiples collaborations dans lesquelles “Beli“Il a participé là où il portait des accessoires de la marque mexicaine, mais cela n’est pas revenu entre les mains du créateur”, a réitéré le présentateur de Monterrey, qui a remis en cause la réputation du “mexicain naturalisé”

Il faut dire que ce ne serait pas l’une des seules fortes polémiques auxquelles la célébrité et chanteuse serait confrontée, qui en plus d’être une soliste bien connue qui a enregistré des ventes élevées avec 1,5 million de disques, la “femme d’affaires” joue dans un grande controverse concernant leur relation amoureuse.

D’une “rupture”, d’un supposé “mariage secret” et même d’un “contrat” ​​sont quelques-unes des polémiques que les “Nodeli” ont traversées au cours de leurs 13 mois de relation, depuis août 2020.