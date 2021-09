Belinda apparaît-elle dans The Scoundrel ? Par Christian Nodal et MS

Belinda donne un autre échantillon de tout son talent, le “né à Madrid“, il devient un élément clé de ” La Sinvergüenza “, et c’est à la fin de la chanson que donne la clé de cette récente collaboration entre nodal chrétien et la bande MS, comme “ancien enfant star« Il serait en charge de la mise en scène, est-il présumé.

Le dénommé “Princesse Pop Latine“Belinda, a poussé ses compétences plus loin et en plus de sa carrière exceptionnelle, elle s’aventure maintenant aussi dans la réalisation de clips vidéo, c’était le plus récent par Christian Nodal et le groupe ” MS “, par Sergio Lizarraga où le “Espanol« Il met à profit ses qualités de leader.

Ce qui peut être confirmé par le générique et une phrase à la fin de la chanson, où il apparaît maintenant Belinda, qui s’est adressée à son “fiancé” sur le nouveau sujet : “La canaille“, sorti au milieu des Billboard Awards.

Belinda dirige la chanson de “La Sinvergüenza” interprétée par Nodal et le groupe MS du nouvel album intitulé “Outlaw”: Capture Instagram

A cette occasion, le couple de “Beli“, le ” sonorense “, a joint sa voix à celles de ” Walo ” et ” Alan “, membres du célèbre groupe et célèbres pour avoir interprété des chansons telles que ” La couleur de tes yeux “, entre autres.

Maintenant, Belinda Peregrín Shüll, participe activement au nouveau projet avec son partenaire sentimental pendant 14 mois, les paroles feront partie du nouveau matériel d’enregistrement de Christian Nodal, intitulé “Hors la loi“.

La figure populaire des réseaux sociaux, qui a actuellement 14,3 millions abonnés sur Instagram, apparaît au générique à la fin de la vidéo sous la catégorie de réalisation, a également fait un clin d’œil à sa collaboration avec une phrase à la fin du clip vidéo, qui dit :

L’esprit de la sorcière est orienté pour brûler l’âme de l’être aimé, il est lu dans la phrase dont Belinda apparaît comme l’auteur principal.

L’interprète de “Petite grenouille“, et une actrice de télévision et de séries a révélé que son inspiration pour cette chanson était basée sur les films de Quentin Tarantino et la bande ” El Zorro ” révélée lors d’un communiqué de presse.

A travers les images de la matière, des détails symboliques et surréalistes peuvent être appréciés afin de donner un twist aux clips musicaux typiques de la région et ainsi obtenir un résultat différent, suggérerait la “femme d’affaires” qui s’est également aventurée avec succès dans le monde des affaires.

Pour la mise en scène, divers scénarios ont été utilisés, comme une ancienne ferme et des couleurs assez frappantes qui offraient des effets d’optique futuristes, en plus d’une touche différente dans les vestiaires pour sortir du conventionnel.

La “ancien juge de La Voz“qui a collaboré à plusieurs de ces éditions, a réussi à devenir un soliste célèbre, qui a vendu environ 1,5 million de disques, avec des chansons à succès comme” Ángel “”, ” Bella traición “, ” Boba Niña nice “, parmi beaucoup d’autres.

Belinda Peregrín Schüll, ne s’est pas seulement limitée à sa carrière mais en plus d’être compositrice de plusieurs de ses thématiques, elle a également brillé dans le monde de la mode et des affaires en étant ambassadrice de diverses marques et en lançant sa propre ligne de collagène.