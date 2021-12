Belinda au look vert fait monter la température de la mer

Belinda de la plage devient folle dans une tenue coquette | Instagram

Belinda, est devenue une inspiration dans chacune de ses réapparitions, en particulier en ce qui concerne la façon d’être belle et élégante depuis la plage, une tenue croisée en vert, qui découvrait son abdomen complètement plat, la montrait splendide et spectaculaire.

La chanteur Espagnole, Belinda vêtue d’une tenue verte croisée, l’interprète de « Petite grenouille« Il se vantait d’un abdomen complètement plat, mais ce ne serait pas l’un des seuls charmes que l’on puisse voir dans une vidéo partagée depuis le compte Instagram.

La La fiancée de Christian Nodal Il a une silhouette enviable qui parvient toujours à se démarquer avec des choix qui laissent un peu à l’imagination.

Belinda de la plage devient folle dans une tenue coquette. Photo : Capture Instagram

La « mexicain naturalisé« il réapparaît de la mer et fait un show de charmes élégants qui se détachaient dans un vêtement croisé au niveau du cou et exposant la zone travaillée de l’abdomen en apparaissant dans une vidéo de la chanson » Si je ne t’aimerais pas « dans collaboration avec » Conscious Pencil » .

Sans doute, « Belinda« Elle parvient toujours à surprendre ses fidèles admirateurs qui n’ont cessé de la flatter et de mettre en valeur chacun de ses charmes dans sa silhouette stylisée.

Bonjour princesse, tu es belle, belle robe, tu es la plus belle beli, je t’aime, belle princesse, déjà Beli, sors un disque, agis, on a déjà envie de te voir en action, belle princesse, je t’adore ma la vie, tu es un feu d’amour, Tu es belle maman.

Et c’est que l’auteur de chansons à succès qui lui a donné une renommée internationale, « ange » et » Bella traición « , qui fera également ses débuts dans le milieu artistique dès l’âge de 10 ans avec des romans tels que » Complices à la rescousse « , » Aventures dans le temps » ou » Amis pour toujours » entre autres, » Beli » n’a pas seulement s’est démarqué dans la musique et le jeu d’acteur.

D’autres facettes ont dynamisé la carrière du « ancien juge de La Voz Kids« Avec sa grande beauté et son charme, Belinda a conquis les couvertures de diverses publications telles que « Hello ! », « Who », Esquire, Elle, Glamour et Vogue, pour n’en citer que quelques-unes.

En plus d’autres publications telles que « People in Spanish » et « Urbanda », qui ont donné de l’espace à l’actualité de sa cour avec Christian Nodal.

En plus d’être mannequin, Belinda Peregrín Schüll est devenue une « influenceuse », sa popularité l’a amenée à ajouter plus de 13 millions de followers.

Aujourd’hui Belinda, la pianiste, compositrice et « businesswoman » qui a également lancé sa propre marque de produits axés sur la beauté, reste très actuelle dans l’environnement du spectacle.

L’ambassadrice de plusieurs campagnes publicitaires, dont la plus récente d’une grande chaîne de joaillerie, alterne divers projets parmi lesquels sa gamme de produits avec diverses variétés de collagène qui couvre différents besoins de la peau, en plus de ses créations de chaussures.