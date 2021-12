Belinda aux lèvres rouges charnues ressemble à une poupée

Belinda avec chapeau noir montre son visage de porcelaine | Instagram

Belinda s’est distinguée comme l’une des plus belles chanteuses du milieu de l’émission et l’a récemment montré dans une story Instagram dans laquelle elle apparaît avec un chapeau et des lèvres rouges qui mettent en valeur son visage de porcelaine.

La chanteuse, Belinda, a récemment été présentée dans une histoire Instagram dans laquelle elle est montrée portant un chapeau noir qui l’a accompagnée dans quelques vidéos de son compte Instagram.

Belinda, qui a à peine joué sur la couverture de « Her World » dans laquelle elle apparaît dans un look de style country, a récemment été présentée avec un maquillage parfait qui met en valeur ses yeux bleus et sa peau soyeuse ainsi que des lèvres rouges vibrantes.

C’est que plus beau est impossible, @belindapop, se lit-on dans une légende qui accompagne la publication partagée par Alfonso Whaitsman.

A travers deux vidéos on apprécie que le « La fiancée de Christian Nodal« , elle jette plusieurs regards coquette en espérant être pris sous son meilleur angle

Il faut se rappeler que le « mexicain naturalisé« , a été le visage de plusieurs publications éditoriales, des éditions telles que Glamour, Elle, Vogue, Marie Claire, CARAS, et récemment Who, sont quelques-unes de celles qui ont collaboré avec l’interprète de » Sapito » à plus d’une occasion.

La « La fiancée de Christian Nodal« Il apparaît dans deux vidéos de certaines des dernières séances photo qu’il a faites récemment et qui ont été publiées par le styliste des stars.

De même, presque en bas de la capture, on peut voir les étiquettes de @whaitsman et @prensadanna, cette dernière faisant référence au bureau des relations publiques de l’actrice Netflix.

Dans l’un des moments de la séance, l’interprète de « Bienvenue à eden« Celui qui a fait ses débuts d’acteur à dix ans dans des productions comme « Amigos x Siempre » (2000), « Aventuras en el tiempo » (2001), « Complices à la rescousse » (2002), entre autres, porte un très beau visage et sans défauts.

Parallèlement à cela, une autre vidéo a également présenté de leurs histoires où le « compositrice« Cela laisserait sûrement beaucoup de ses partisans sans voix et est-ce que ce soit à partir de son compte officiel ou d’une autre page, le »ancien juge de La Voz« vole toujours tous les soupirs.

Belinda Peregrín Schüll, sait profiter de chaque opportunité qui se présente à elle et c’est au milieu d’un nouveau scandale qui entoure celle née à Madrid le 15 août 1992,

La « femme d’affaires« Elle a contré les diverses polémiques qui l’entourent actuellement à propos d’une supposée » grossesse « comme l’a révélé une source supposée proche, la « pianiste » et « réalisatrice de clips vidéo » a partagé une série d’histoires dans lesquelles elle a même partagé certains de ses passe-temps.