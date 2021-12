Belinda avec un arc-en-ciel sur le visage, montre un soutien-gorge rouge | Instagram

Belinda apparaît dans une photographie dans laquelle elle porte un maquillage très frappant sur son visage en simulant un arc-en-ciel dans ses yeux tout en portant un soutien-gorge rouge.

La chanteur, Belinda ne se laisse pas intimider lorsqu’il s’agit de montrer sa beauté et c’est avec un soutien-gorge rouge que l’interprète de « Love at First Sight » a montré plusieurs de ses qualités.

Une photo passée de Belinda circulant à partir d’une fan page dédiée à « Princesse de la pop latine« , dans laquelle elle montrait certains de ses charmes dans un soutien-gorge rouge coquin et avec une grande fête des couleurs où un grand jeu de couleurs prédominait sur son visage et ses cheveux.

Soyez libre d’aimer qui vous voulez et soyez fier de qui vous êtes. N’ayez pas peur d’être fidèle à vous-même, suivez votre cœur.

Belinda avec un arc-en-ciel sur le visage, montre un soutien-gorge rouge. Photo : Capture Instagram

Sans aucun doute, l’image de la « Mexicaine naturalisée » a retenu toute l’attention, comme cela arrive la plupart du temps avec chacune des nouveautés que la belle blonde a pour ses fidèles « Bélifans ».

La « La fiancée de Christian Nodal« , qui se distingue par sa spontanéité dans une grande partie de ce qu’elle fait, se débarrasse d’un vêtement avec un imprimé saisissant et a montré à ses partisans sa silhouette élancée dans une photographie dans laquelle elle a été capturée pendant longtemps.

La Actrice Netflix, qui s’apprête à enregistrer la deuxième saison de « Bienvenue à eden« D’après ce qu’ils disent, elle retournera très bientôt en Espagne, où elle a été invitée à enregistrer la première partie.

Belinda Peregrín Schüll, connue pour des chansons comme « Petite grenouille« et qui a joué dans des romans comme » Amigos x Siempre « (2000), » Aventuras en el tiempo « (2001) » Complices à la rescousse « (2002)

Amen, Bella Belinda tu es unique, prends bien soin de toi et Christian, Salutations beli j’aime tes chansons, c’est lu dans certains des messages dédiés au soliste.

L’interprète de « La fille de l’école« , qui est aussi compositeur, pianiste et désormais réalisateur de clips vidéo est l’une des figures les plus marquantes d’Instagram avec 14,4 millions d’abonnés.