Belinda, avec un vêtement délicat est la plus coquette

Belinda dans un haut rose délicat montre des abdominaux et une mini taille | Instagram

Belinda a été montrée avec une délicate haut rose qui montrait ses abdominaux forts et sa petite taille qui ont attiré tous les regards sur une photo récente.

La chanteur Belinda, qui a collaboré avec diverses marques et a dirigé les couvertures de magazines tels que « H men », Elle, Vogue, Marie Claire et CARAS, ces deux derniers, parmi les plus récents, a désormais une nouvelle collaboration avec la marque « Shein « .

Le dénommé « Princesse de la pop« , Belinda Peregrin Schüll, est présentée dans quelques clichés dans lesquels elle est présentée avec certains des modèles de la célèbre marque de vêtements de catalogue en ligne.

Belinda domine la tendance du rose avec un haut court qui dévoile ses abdos marqués et sa petite taille, dans une autre des photographies, l’interprète de « Petite grenouille« Elle porte un ensemble veste et jupe dans une teinte rose très frappante qui contraste avec un vêtement noir en dessous.

L’instantané accompagné de plusieurs cœurs a déchaîné la folie chez les utilisateurs de la fan page dédiée à « La petite amie de Christian Nodal« , qui a finalement cumulé 3 518 likes.

Magnifique, Chula, mon amour, je t’aime ! Quels beaux dessins et à Beli ils sont magnifiques, Vous êtes tous beaux, Belle Belinda, vous avez un petit ami, cela se lit dans certains des commentaires que les utilisateurs ont laissés sur la carte postale.

La « actrice de télévision« dont beaucoup se souviennent de leurs débuts dans des feuilletons tels que » Amigos x Siempre « (2000), » Aventuras en el tiempo « (2001), » Complices à la rescousse « (2002) entre autres, s’est aventuré dans diverses facettes en dehors de musique.

La « ancien juge de La Voz« , qui est toujours restée sous le feu des projecteurs, est devenue l’une des favorites des gros titres après sa cour avec les » régionales mexicaines « , qui assurent être devenues » inséparables » afin de se soutenir mutuellement dans leurs carrières.

La « mexicain naturalisé« qui travaille aussi comme compositeur, pianiste, mannequin et même femme d’affaires, a commencé une relation avec Christian Nodal en août 2020 et c’est en mai 2021 que « Los Nodeli » comme on les appelle affectueusement sur les réseaux sociaux, ont annoncé leur engagement de mariage.

Dans un peu plus d’un an, « Beli« et son galant ont gagné l’affection de plusieurs followers, notamment sur les réseaux sociaux, qui espèrent déjà que très bientôt, le couple d’artistes arrivera à l’autel.