Belinda avoue qu’elle prépare un nouveau duo avec Christian Nodal – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le week-end dernier, on a beaucoup parlé de Belinda et Christian Nodal, le chanteur ayant supprimé toutes les photos de son Instagram et tous deux ont cessé de se suivre sur ce réseau social.

Cependant, c’est Belinda qui a dit qu’ils avaient préparé une collaboration et qu’ils en étaient tous les deux heureux.

Quelle est la prochaine étape musicalement pour Belinda ? Je vais sortir une chanson avec Christian (Nodal). Nous sommes heureux car je sais que c’est une chanson que le public attendait avec impatience. Et ça s’appelle “Pour le reste de ta vie”.

C’est une chanson… c’est une fusion entre ce qu’il est et ce que je suis au niveau musical et autre. Nous avons fait ce petit bijou que vous entendrez très bientôt. Je n’ai pas de date mais je sais que tu vas adorer”

De plus, elle a parlé de son retour au théâtre et a déclaré qu’elle était encouragée car elle avait trouvé un projet parfait pour elle.

Vient ensuite ma série avec Netflix intitulée “Welcome to Eden”, que j’ai également repris après si longtemps. Et je pense que c’est quelque chose que le public attendait. Et je voulais juste que le projet parfait revienne et ‘Welcome to Eden’ est ce projet que j’attendais “

Il convient de noter que ces déclarations étaient antérieures à la suppression par Nodal de presque toutes les photos de son réseau social, ne laissant qu’un seul des célèbres Speedy Gonzáles. Ce à quoi il a précisé qu’il aime ce personnage et le quitte lorsqu’un nouveau projet arrive.

Source : Excelsior