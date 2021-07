Belinda Bencic accroche l’or à Tokyo contre Vondrousova

31/07/2021 à 18:54 CEST

.

Le joueur de tennis suisse Belinda Bencic a accroché la médaille d’or ce samedi dans la catégorie individuelle féminine des Jeux de Tokyo après avoir battu la Tchèque Marketa Vondrousova par deux sets à un (7-5, 2-6, 6-3) en deux heures et 30 minutes de jeu.

Bencic et Vondrousova se disputent un premier set serré dans lequel il y a eu cinq pauses de service et plus d’une douzaine de balles de break, qui ont prolongé le premier set de 59 minutes. La Suisse a réussi à l’emporter après avoir constamment changé de camp pour Vondrousova et profité de quelques gauche bien placé.

Le Tchèque est entré fortement dans le deuxième set et a dominé dès le début, brisant le service d’ouverture de la Suisse après avoir placé le marqueur à « égalité » quatre fois dans le jeu et brisant à nouveau son service lors de son troisième service.

Le dernier set était tout aussi serré. Les deux joueurs ont cassé le service à plusieurs reprises, mais les Suisses ont combattu le dernier match, dans lequel ils a sauvé trois balles de break et a terminé sur sa deuxième balle de match.

Le jeu pour l’or, qui a duré jusqu’à onze heures trente du soir, heure locale, a eu lieu après lLa lutte pour le bronze, qui a été accrochée par l’Ukrainienne Elina Svitólina après avoir battu la Kazakh Elena Andréievna Rybákina par 1-6, 6-7 (5) et 6-4 à nouveau en plus de deux heures.