Belinda Bencic affrontera Emma Raducanu au Championnat du monde de tennis de Mubadala

Le 13e Mubadala World TenniscChampionship accueillera son match féminin le plus intrigant de tous les temps le premier jour de son retour cette

Décembre, après que les organisateurs du championnat, Flash Entertainment, ait annoncé la championne olympique Belinda Bencic comme adversaire de la gagnante de l’US Open Emma Raducanu dans le match féminin.

L’ancien numéro 4 mondial Bencic a produit un tennis époustouflant pour remporter l’or en simple et l’argent en double aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. Son match contre Raducanu sur le court central de l’International Tennis Centre, à Zayed Sports City, à Abu Dhabi, sera également une revanche de leur quart de finale de l’US Open à Flushing Meadows, que Raducanu a remporté avant de remporter le premier majeur de sa carrière.

« Depuis que nous avons introduit le match féminin en 2017, nous avons accueilli certains des plus grands noms du football pour concourir à Abu Dhabi. Avec cet héritage en place, l’objectif du Championnat du monde de tennis de Mubadala est de continuer à évoluer pour nous assurer d’offrir à nos fans avertis les meilleures expériences inégalées. Avec Emma et Belinda confirmées, le match de cette année devrait être le match féminin le plus intrigant de l’histoire du championnat. Ce n’est pas à manquer », a déclaré John Lickrish, PDG de Flash Entertainment.

Bencic, 24 ans, est impatiente de poursuivre son aventure dans le tennis, de découvrir le jeu dans un nouveau pays et est impatiente de montrer que sa défaite contre Raducanu à l’US Open était unique.

« Quand on m’a offert l’opportunité de venir explorer Abu Dhabi et tout ce que le championnat a à offrir, j’étais très excité et heureux de le faire. C’est super de voyager dans de nouveaux endroits. J’ai hâte de venir, de m’immerger dans les nombreuses cultures là-bas et d’interagir avec tous les fans. Emma et moi avons joué un grand match à New York et j’attends avec impatience une autre grande bataille, cette fois à Abu Dhabi », a déclaré la star suisse.

Les billets, à partir de 100 AED pour les adultes et de 50 AED pour les enfants, sont disponibles sur ticketmaster.ae et dans les Virgin Megastores des Émirats arabes unis. Conformément aux protocoles de santé et de sécurité en vigueur, des mesures de distanciation sociale seront en place dans le stade et dans tout le Tennis Village.

Des billets Premier Hospitality sont disponibles, offrant aux fans un menu F&B haut de gamme et des places assises au bord du court offrant une visualisation de premier ordre et une expérience inégalée. Plus de détails sont disponibles sur www.mubadalawtc.com

