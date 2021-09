Belinda Bencic décroche les quarts de finale aux dépens d’Iga Swiatek

09/06/2021

Le joueur de tennis suisse Belinda Bencic, numéro 12 de la WTA et tête de série numéro 11, remportée en huitièmes de finale de l’US Open en deux heures et treize minutes par 7 (14) -6 (12) et 6-3 à Iga Swiatek, joueuse de tennis polonaise, numéro 8 de la WTA et tête de série numéro 7. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en quarts de finale de l’US Open.

Swiatek a réussi à briser le service de son adversaire à une occasion, tandis que la Suisse l’a fait deux fois. De même, au premier service, la joueuse suisse a eu 54% d’efficacité, 5 doubles fautes et a réalisé 65% des points de service, tandis que la donnée de son adversaire est de 57% d’efficacité, 4 doubles fautes et 59% de points obtenus au service.

Le championnat se poursuivra avec la confrontation entre le Suisse et le vainqueur du match entre le joueur de tennis américain Shelby Roger et le joueur britannique Emma raducanu.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Lors de cette compétition un total de 234 joueurs s’affrontent et la phase finale se compose d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé la phase précédente du tournoi et les invités.