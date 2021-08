Belinda chante au mariage du fils du maire de Piedras Negras

Selon les rapports, le mariage de Franc, qui est vétérinaire, et Alessia Ramos Il s’est tenu le samedi 7 août à San Miguel Allende, Guanajuato, lors d’un événement qui a réuni plus de 400 personnes.

Selon le portail Vanguardia, parmi les invités se trouvaient des membres de la classe politique de Piedras Negras et de Coahuila, ainsi que d’anciens députés et députés locaux de cet État.

Pour l’occasion, Belinda elle a choisi un costume à sequins noirs, un haut assorti et des sandales à plateforme. Dans une image, Beli apparaît agenouillée, chantant devant le couple, qui sont fans de la chanteuse et qui a chanté des tubes tels que “Love at first sight”, “Dying slow” et “Boba nice girl” avec elle.

L’artiste a chanté en direct accompagnée d’un groupe et sa performance comprenait un spectacle de lumière et des vidéos qui ont été projetées sur scène.