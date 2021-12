Belinda chante En Realidad d’Ángela Aguilar avec Ana Bárbara

Belinda surprend en chantant « En Realidad » d’Ángela Aguilar | Instagram

Chose surprenante à laquelle personne n’aurait pu s’attendre, en particulier de la part du chanteur à succès et fiancée de Christian Nodal, c’est que Belinda chanter une mélodie d’Angela Aguilar et surtout en compagnie de Ana Barbara.

Et c’est que Belinda était en chantant ravissant un peu ses fans, avec la fameuse mélodie que le membre du clan Aguilar a réussi à positionner dans les premières positions, nous parlons de sa chanson »En réalité« .

Même si Belinda et Angèle Aguilar Ils ont commencé leur carrière à des moments différents, chacun est devenu une star, d’une part la future épouse de Christian Nodal a commencé son succès dans les feuilletons pour enfants.

Plus tard, l’interprète de « La Niña de la Escuela » a commencé sa carrière dans la musique et maintenant elle est également devenue un modèle, sa vie a été assez prospère et sa popularité est énorme, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi C’est dans le spectacle Entreprise.

Belinda a toujours l’air impeccable dans ses tenues sexy | Instagram belindapop

Quant à la plus jeune fille de Pepe Aguilar, elle a commencé sa carrière dans la musique alors qu’elle n’avait que neuf ans, il faut dire qu’elle chantait déjà depuis l’âge de cinq ans, mais l’a fait professionnellement à neuf ans.

Ana Bárbara et la chanson « En Realidad »

Vous vous demandez sûrement comment la chanteuse Ana Bárbara est liée à tout cela, et est-ce que la chanson qui est devenue célèbre grâce à la voix mélodieuse d’Ángela Aguilar a été écrite par Ana Bárbara, quelque chose que tout le monde ne savait peut-être pas.

Même si ce n’est pas un secret, puisque la même jeune fille de 18 ans en a plus d’une fois fait mention et a également remercié le cadeau que lui a fait la chanteuse coquette.

Dans une vidéo partagée par certains internautes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il semble que Belinda et Ana Bárbara est dans les coulisses et la voix de l’interprète de « Y lo search » se fait entendre, en commençant par le refrain de la mélodie lorsque Belinda répond avec ce qui suit dans les paroles.

Ensuite, les deux apparaissent ensemble en chantant un peu de « Actually », jouant un peu parce qu’ils ne devraient pas le chanter, alors ils essaient de faire semblant.

Pour le moment, on ne sait pas quelle réaction aura eue Angela Aguilar, après les prétendues frictions que certains internautes ont prétendu avoir avec Belinda, qui ne pouvait pas la voir d’un bon œil en raison de la jalousie causée par son petit ami Christian Nodal et leur collaboration. ensemble.