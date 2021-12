Belinda chouchoute les fans avec des produits de beauté à Noël

Belinda chouchoute les fans à Noël avec des produits de beauté | Réforme

Belinda a fait preuve d’une grande discipline pour montrer toute la beauté qui la caractérise aujourd’hui, ce Noël »Princesse de la pop latine« Il chouchoute ses fans au bras d’un produit merveilleux.

La chanteuse Belinda est réapparue dans une vidéo de son compte Instagram dans laquelle elle a envoyé un message important à ses 14,4 millions d’abonnés.

En totale tenue noire, le « La fiancée de Christian Nodal« Il a donné un message à travers la vidéo partagée sur ses stories Instagram.

En plus d’envoyer un message émouvant plein de bons voeux ce Noël, le « mexicain naturalisé« Il a annoncé quelques surprises à ses fidèles « Belifans ».

Nous voulons vous offrir un très joyeux Noël plein d’amour, et je veux vous réserver des surprises avec des kits incroyables pour ces jours, trouvez votre cadeau dans un autre arbre de Noël appelé @ Wonu.mx, j’espère que vous l’apprécierez, a déclaré la belle blond.

Belinda gâte les fans à Noël avec des produits de beauté. Photo : Capture Instagram

L’interprète de « Petite grenouille« Elle portait une robe noire ample avec des rayures blanches sur les côtés et une paire de baskets assorties, ce qui a été apprécié alors qu’elle était capturée depuis un fauteuil dans lequel elle annonçait la nouvelle à ses followers.

L’actrice de « Bienvenue à eden« Qui est apparue avec une silhouette sculpturale à plusieurs reprises a partagé l’un de ses secrets de beauté qui fait référence à la consommation de collagène, l’actrice de télévision, a sa propre marque qui peut être appréciée dans différentes saveurs, comme mentionné dans d’autres publications.

Il convient de mentionner qu’en plus de sa carrière dans la musique et la télévision, la La petite amie de Christian Nodal Elle a entrepris de nombreux autres projets avec d’importantes marques de beauté et de mode, dont elle est également une fidèle assidue, à l’affût des dernières tendances.

Même l’interprète de chansons célèbres qui ont catapulté sa carrière telles que « Lumière sans gravité » « Utopia », « Bella traición », parmi tant d’autres, maintient une présence fidèle dans le monde des podiums ce qu’elle a elle-même montré à travers vos histoires Instagram .

Pour ce que l’actrice de séries d’aujourd’hui aime « Bienvenue à eden« , est devenue une grande artiste admirée non seulement par son grand club de » belifans » mais aussi par d’autres figures de la musique.

L’actrice connue de romans pour enfants tels que « Complices à la rescousse », « Amigos x Siempre », « Aventures dans le temps » qui a consolidé les débuts de sa carrière, il figure aujourd’hui sur diverses couvertures, des éditions telles que CARAS et Who sont parmi les plus récentes.

Belinda Peregrín Schüll, est pour beaucoup une grande source d’inspiration pour la mode et la beauté et à travers ses réseaux sociaux, elle partage quelques conseils sur la façon dont elle prend ses soins personnels, ceci, grâce à une diversité de produits dont elle fait la promotion, y compris sa propre marque de beauté, comme bien de mener diverses campagnes publicitaires.

Quel est le prix du collagène de Belinda ?

La marque « Wonu » (Femmes + Nutrition) ou « Femmes + Nutrition » est la nouvelle ligne que Belinda Peregrín a promue dans différentes images, ce sont divers produits à base de collagène hydrolysé, quelque chose qui a longtemps été vendu comme « le meilleur secret pour une peau et des cheveux sains ».

Ils peuvent être achetés via la page au prix de 799 pesos, un prix qui, par rapport aux autres sur le marché, est relativement accessible.

Si on parle des ingrédients, la liste est simple et courte, ils contiennent du collagène hydrolysé, des peptides de collagène, de l’acide ascorbique et du hyaluronate de sodium : Une liste indique que le contenu de la formule est beaucoup plus pur et plus concentré.