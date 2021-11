Belinda comme jamais auparavant, a captivé Christian Nodal avec la danse

Belinda envoûte Christian Nodal Avec une petite danse privée ? | Instagram

Belinda provoquerait à nouveau une forte polémique après qu’une vidéo soit devenue virale dans laquelle elle exécute une danse très coquette pour son partenaire sentimental, Christian Nodal, dans le noir

La chanteur, Belinda, a préparé ses meilleurs pas pour surprendre et envoûter son idole, qui avec une série de pas serait plus qu’impressionnée par la belle interprète de « Petite grenouille » C’était un coup de foudre »?.

Mmmmm, a écrit Christian Nodal dans la description de l’image.

Belinda envoûte Christian Nodal Avec une petite danse privée ? Photo : Capture Instagram

Tout semble indiquer que « Le Nodéli« Ils ont tenu un moment très tôt, ceci après le »pop star« , Belinda Peregrín Schüll, dansera avec son fiancé dans le noir.

La vidéo sur Instagram a fait sensation, notamment sur les réseaux sociaux où le chanteur régional mexicain a partagé une vidéo provocatrice où le « pop star« Il s’est laissé voir dans un plan très coquette.

Avec un pantalon noir avec des lettres dans le dos qui lisaient la légende Christian Nodal, l’actrice de feuilleton méconnue telle que « Amis pour toujours« (2000), « Aventures dans le temps » (2001) « Complices à la rescousse » (2002), la partie supérieure était relevée, exposant sa taille marquée.

La vidéo a rapidement circulé sur Internet et a donc été reprise par divers sites dont Instagram où l' »actrice de Netflix » sur des cassettes comme « Bienvenue à Eden », elle bougeait ses hanches en rythme d’une porte au rythme de « I’m to s3xy », de Right Said Fred.

Pour sa part, le « Le fiancé de Belinda« C’était beaucoup de choses à dire quand, ces derniers jours, le jeune homme de 22 ans s’est fait tatouer en l’honneur de sa petite amie.

La « Mexicaine naturalisée » était chargée de partager une image dans laquelle elle montrait le front de Nodal avec des lettres rouges et un cœur dans lequel se lisait la phrase : « utopie« .

El álbum de Belinda que fuera lanzado el 3 de octubre de 2006, por el que la « modelo » recibió más de 50 mil copias vendidas, cuatro meses más el disco lograría la certificación de dicso de platino por más de 100 mil copias vendidas solo en le pays.