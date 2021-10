Belinda, connaît le secret de ses belles chirurgies du visage

Belinda, connais l’avant et l’après de son beau visage | Instagram

Pour des millions de personnes, le chanteur Belinda est un ange tombé du ciel, même presque la femme parfaite et sa beauté parle d’elle-même, peut-être que certains ignorent qu’elle en a fait aménagements esthétiques, vous serez donc intéressé à connaître certaines des chirurgies qui ont été effectuées.

Quelque chose qui a caractérisé l’interprète de « L’écolière » est sa beauté, qui d’ailleurs semble irréelle, mais peu savent que lorsqu’elle était plus jeune, elle avait l’air un peu différente.

De nos jours, il est plus que d’habitude pour les célébrités et les célébrités de subir certains ajustements esthétiques, certains sont à peine perceptibles et d’autres sont immédiatement identifiés.

Dans le cas d Belinda qui pendant un certain temps était loin des projecteurs, quand il est apparu à nouveau devant les caméras avait un peu changé, bien sûr, c’était pour améliorer son apparence car il avait l’air mieux que jamais.

Lorsqu’il réapparut dans les feuilletons mexicains, c’était aux côtés d’Alfonso Herrera en 2009, dans le roman Camaleones où l’on pouvait déjà apprécier les changements physiques et les arrangements auxquels il avait été soumis, surprenant tout le monde.

Ces changements ont un temps donné lieu à des critiques sur ce qui avait été fait, certains pensaient que c’était quelque chose d’excessif, mais pour d’autres le travail avec sa rhinoplastie était excellent, il y a ceux qui disent que cela a aussi mis en valeur ses pommettes.

Le 3 janvier, une vidéo a été partagée sur YouTube sur la chaîne Dermatologue d’Enrique Ibarra où sont expliquées certaines chirurgies que la belle chanteuse et actrice a subies, celle-ci s’intitule : Obsédé par la perfection ! / Belinda le nombre infini de chirurgies esthétiques … »

La vidéo dure 8h17 minutes, à ce jour elle compte 22 427 vues et 82 commentaires, nous la partageons tout de suite avec vous.

Tout au long de l’explication partagée par le dermatologue, il mentionne que bien que les traitements et arrangements cosmétiques que Belinda a subis soient maintenant plus évidents, ils n’ont pas nui à sa beauté.

Au contraire, il affirme que la petite amie et fiancée de Christian Nodal a l’air plutôt bien et que ces changements ont été plutôt réussis.

Parmi certaines des opérations qui ont été effectuées, jusqu’à 11 sont mentionnées, entre l’augmentation des charmes supérieurs et inférieurs avec un lifting grâce à un activateur de collagène appliqué dans certaines zones du corps, le résultat est assez naturel.

L’acide hyaluronique aurait également pu être mis dans cette partie du corps, lifting des sourcils, pumulus, bichectomie, rhinoplastie, injection de collagène plus botox sur le front et les pattes d’oie.

Bien sûr, un régime strict et sûrement de l’exercice ont également été pris en charge, ce qui est conseillé par les médecins une fois qu’ils ont subi une intervention chirurgicale, ceci pour que tout reste à sa place.