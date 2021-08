Belinda, dans une robe fine en dentelle, la plus belle est couronnée | Instagram

La chanteuse et actrice mexicaine d’origine espagnole, Belinda, née à Madrid, est apparue sur une photographie avec l’une des tenues les plus captivantes d’un robe en dentelle noire et une couronne de luxe, lors de sa dernière participation à l’une des éditions de l’émission de télé-réalité chantée.

La “ancien juge de La Voz,“, Belinda, a profité de chacune de ses apparitions, laissant plus d’un surpris sur scène, et ses ” belifans ” se sont livrés à son gaspillage de style.

La “Icone de la mode“, ça ressemblait à un reine à la tête d’un défilé de mode, dans l’une des tenues que certains ont évoquées dans la populaire série “Game of Thrones”.

L’artiste, qui aurait tout juste eu 32 ans le 15 août, portait une couronne saisissante ornée de pierres et une robe en tissu de dentelle avec laquelle elle ne portait que des intérieurs noirs qui ne couvraient que le nécessaire.

La “mexicain nationalisé“Elle a ajouté un nœud noir pour marquer la zone de sa taille et une grande partie de la partie supérieure du vêtement était couverte par ses longs cheveux blond cheveux bouclés qui atteignaient près de la moitié de sa silhouette.

L’instantané dans lequel le “maquette“de magazines et”femme d’affaires“de la gamme de produits” Wonu ” est l’une de celles qui reprend l’une des pages de fans dédiée à la ” enfant star ” de ” Amigos x Siempre “, et a ajouté 7 226 likes au total.

Comme le comte Dracula, éternellement belle !, Bonjour à la belle, La plus belle, Jeux de trones Beli, j’aime vraiment ta robe, je l’aime beaucoup, lisez certains des commentaires.

Sans aucun doute, Belinda Peregrín Schüll, conquise avec tout son charme et c’est ainsi qu’elle ravira aussi plusieurs cœurs dont celui de nodal chrétien, son partenaire et fiancé actuel, avec qui elle a commencé une romance controversée dont on attend un grand mariage à ce jour.

Il faut dire qu’après cette réalité, d’autres ont suivi où la participation de la soi-disant “princesse de la pop” était requise, où elle a continué à surprendre le public et les collaborateurs avec son propre style et divers choix de mode, où les paillettes ont joué dans plusieurs de ses collections.

Bien que Belinda ait collaboré avec d’autres personnalités, parmi lesquelles se distingue le groupe “Ángeles Azules”, aujourd’hui le récent lancement en collaboration avec Lola Indigo et Tini Stoessel l’a remise sur les plateformes comme l’une des plus écoutées.

Sa chanson la plus récente dans laquelle elle apparaît avec un body qui mélange différentes couleurs dans lesquelles le rose prédomine l’a rapidement placée en tête des playlists et même, “The school girl” est l’une des chansons les plus écoutées de “Beli” et compte 24 millions de vues sur YouTube.