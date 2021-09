Belinda dans une robe ouverte argentée est tombée amoureuse sur le Billboard

Belinda donne une nouvelle fois une leçon de mode en conquérant la cérémonie des Billboard Awards, élégante et attrayante, une longue robe moulante la rendait magnifique et capturait tous les regards.

Un dessin qui a sans aucun doute remporté la nuit des “Billboard awards” était celui porté par Belinda, mercredi 23 septembre dernier, lorsqu’elle est apparue dans un vêtement délicat qui mettait en valeur chacune de ses courbes.

Le dénommé “Princesse de la Pop Latine” il est devenu l’une des cibles des réflecteurs et c’est à travers quelques clichés partagés sur la fan page de “Le Nodéli“dans laquelle son imposante garde-robe est appréciée plus en détail.

Esque, quelle beauté mon Dieu, peut-on lire dans le descriptif qui accompagne un carrousel de photographies dans lequel apparaît le « modèle ».

Belinda fait tourner les têtes lors de la soirée Billboard dans une élégante robe argentée. Capturer Instagram

La originaire de Madrid, l’Espagne n’a cessé de revêtir ses plus beaux atours en pleine reconnaissance de la musique où son partenaire sentimental Christian Nodal allait triompher dans la catégorie “Artiste mexicain régional de l’année“Un grand moment pour eux deux et qui les a rendus très fiers.

Pour sa part, le “compositrice“Et soliste à succès, qui a vendu 1,5 million de disques, n’a cessé de recevoir des éloges partout et ce sont ses fidèles fans qui depuis la célèbre fan page n’ont pas hésité à témoigner leur admiration pour l’interprète de”La fille de l’école“.

Tu es la sensation de la nuit Beli, C’est déjà trop de beauté… elle est le concept. Belle, beauté incomparable, bon goût Nodal, Christian très fier avec sa bien-aimée Belle, lue dans les messages dédiés à la belle blonde.

De même, dans une autre publication, Belinda Peregrín Schüll, apparaît dans une vidéo dans laquelle elle modélise la pièce, ce qui lui donne un air assez stylisé de la tête aux pieds, même si elle doit veiller à ce que quelques charmes ne s’échappent pas à travers le grande ouverture qui montrait une grande partie de sa zone frontale.

Ajouté à la publication est la description, “Si jolie qu’elle rend le ciel jaloux, inspirée par le gaspillage de la beauté de la”mexicain naturalisé“.

Il faut dire qu’aujourd’hui de plus en plus se souvienne d’elle actrice de feuilleton pour enfants Celui qui a fait ses débuts dans “Complices to the Rescue”, “Amigos x Siempre”, “Adventures in Time”, entre autres, a considérablement augmenté sa popularité, notamment sur les réseaux sociaux.

Peregrín Schüll, qui a actuellement 14,3 millions d’abonnés à son compte Instagram officiel où elle a également partagé ses facettes de “femme d’affaires” et de “mannequin” en collaborant avec diverses marques et en dirigeant différentes couvertures de magazines.