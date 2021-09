Belinda de la mer, le look blanc révèle les épaules et la silhouette

Belinda de la mer, le look blanc dévoile les épaules et la silhouette | Instagram

Un look d’été magnifique et coquette était la tenue avec laquelle Belinda a attiré l’attention d’une photographie qui circule sur Instagram.

La “pop star“, Elle vantait ses courbes marquées dans un ensemble deux pièces, un haut court et un vêtement qui recouvre le bas, noué avec quelques bretelles sur la hanche, captivaient les adeptes du “influenceur”.

Belle nuit, lit le message qui accompagne la publication de l’attachant”actrice de télévision», qui est entré dans le milieu artistique avec des titres tels que « Complices à la rescousse », « Friends x Always », « Aventures dans le temps » qui ont marqué ses débuts dans l’industrie.

Les commentaires ont été immédiats pour le souvenir de l’interprète de “Petite grenouille», qui compte actuellement 14,2 millions d’abonnés sur son seul compte Instagram officiel.

“Cette fille si belle et elle aime les moches hahaha, elle doit avoir une faible estime d’elle-même, si vous ne regardez pas la majorité des petits amis qu’ils ont eu ‘, ‘ Magnifique ‘, ‘ Mon amour je t’aime ‘,’ Je t’aime beli’,’ illusions que tu vas me répondre et non’,’ La belle petite princesse de Nodal God continue de la combler de bénédictions et qu’elle continue à gagner comme toujours’,’ Qu’en penses-tu ?’ ,’ Comme tu es impressionnante… vraiment belle “.

Ce ne sont que quelques-uns des commentaires que les fans fidèles ont consacrés au “mexicain naturalisé“, qui est actuellement présumée avoir 32 ans.

Encore une fois, Belinda Peregrín Schüll, a attiré toute l’attention, étant la cible de diverses réactions, ajoutant 13 715 likes.

La Espanol, qui a récemment ajouté un autre grand succès à sa carrière avec sa plus récente collaboration, “La fille de l’école», Avec Tini Stoessel et Lola Indigo.

Le matériel a été placé dans l’un des premiers gîtes larvaires dans le canal de Youtube du célèbre “enfant star”, avec 24 millions de vues.

Ces dernières années, Belinda a joué dans diverses polémiques, notamment sur le plan sentimental et encore plus depuis le début de sa relation avec Christian Nodal.

Les “anciens juges de La Voz« Ont joué dans une série de controverses autour de leur parade nuptiale, à partir de laquelle des rumeurs se sont même répandues même d’un supposé” mariage “en Espagne.

C’est Belinda Peregrín Schüll elle-même qui, ces derniers jours, a accentué cette polémique principalement après être apparue avec un double anneau à l’une de ses mains.

Ceci, après avoir assisté à l’anniversaire de la société de Danna Vázquez, qui gère son bureau de relations publiques et à qui l’actrice de “Bienvenue à Éden« Il est arrivé avec un petit-déjeuner en cadeau.