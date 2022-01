Belinda de la mer, un vêtement luxueux orne son dos

Belinda reçoit des éloges pour son regard coquet sur la mer | Instagram

Belinda réapparaît dans l’une des cartes postales de la mer dans laquelle elle exhibait un vêtement luxueux qui ornait son dos et déchaînait une pluie de louanges : « Santa Belinda« .

La « chanteuse« Née à Madrid le 15 août 1992, Belinda a figuré sur l’une des nouvelles photos qu’elle a partagées depuis son compte Instagram où elle captive de plus en plus de followers avec 14,5 millions d’abonnés.

Du bord de la plage, Belinda, réapparaît sur une photo sur laquelle elle est montrée de dos avec une tenue de plage séduisante qui révélait une marque de vêtements bien connue.

La « La fiancée de Christian Nodal« , a commencé cette nouvelle année, depuis la mer, où il est allé se remplir d’énergie dans ce nouveau » 2022 « , comme le décrit l’image qu’il a publiée il y a 18 heures à partir de son compte officiel.

Le célèbre « influenceur« , Belinda Peregrín Schüll, qui s’est aventurée dans diverses facettes de » compositeur « , » pianiste « , » producteur » » réalisateur de clips vidéo » » philanthrope « , parmi tant d’autres, a accumulé un total de 404. 079 Je l’aime, parmi tant d’autres d’autres commentaires.

« Belle poupée, Belle comme toujours Beli, Si les gens de ton entourage ne t’inspirent pas alors tu n’as pas de cercle, tu as une cage. (J’ai de meilleurs écrits tu ne le regretteras pas), Bella, Bella, j’adore toi princesse, mon Dieu. »

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO.

Belinda est comblée d’éloges pour son regard coquette sur la mer. Photo : Capture Instagram

La « femme d’affaires», qui a révélé à plusieurs reprises son plus grand secret de beauté, associant les bienfaits de consommer un produit comme le collagène, qu’elle a également lancé dans diverses présentations, a rapidement été la cible de réactions de ses « belifans ».

Il faut dire que le « maquette« Qui a fait la couverture de magazines comme Glamour, Esquire, Elle, Vogue, Marie Claire, Caras etc., est devenu un phénomène en expansion et après avoir annoncé son engagement auprès du musicien régional Christian Nodal le 25 mai, le focus a été sur l’espagnol ces dernières années.

La « Princesse de la pop latine« Belinda Peregrín, tient ses followers en haleine pour connaître plus de détails sur ce que sera son prochain mariage, et c’est » Los Nodeli « (comme les surnomment affectueusement les internautes) qui, a assuré le magazine Who lors d’une exclusivité, préparent ce qui sera un grand événement.

Rappelons que récemment, Peregrín Schüll, devenu « réalisateur de clips vidéo », a reçu de Christian Nodal un bijou de valeur d’une valeur de plus de 3 millions de dollars (environ 60 millions de pesos mexicains), en symbole de son engagement.