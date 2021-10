Belinda De la pop au mariachi ! Vous renversez Angela Aguilar ?

in

Belinda, la Dénommée “Princesse de la pop latine“, il réapparaît dans une image dans laquelle il porte un costume de mariachi comme une figure régionale à part entière. Au revoir Angèle Aguilar?

Commencé en tant que “actrice de télévision“, et plus tard, il s’est complètement tourné vers la musique pendant de nombreuses années, la soulignant comme l’un des plus grands représentants du genre pop, c’était dans une photo de Belinda dans laquelle elle apparaît habillée en mariachi, laissant l’image pour la postérité.

Il faut dire qu’un BelindaElle a encore de nombreux domaines à explorer en musique, le mariachi pourrait être l’un d’entre eux et une image montre à quel point elle serait belle en tant qu’interprète du genre “mexicain régional“.

L’interprète de “La fille de l’école“Il porte un costume de mariachi blanc accompagné du chapeau typique et des détails de couleur moutarde, alors qu’il interpréterait un thème assez traditionnel, pourrait-il surpasser la fille de Pépé Aguilar?

Avec une grande sensation et ses cheveux flottants caractéristiques, la originaire de Madrid, Espagne, reflète un grand sentiment lors de l’interprétation d’une chanson mexicaine, comme les paroles qui distinguent le genre musical.

Sans aucun doute, la tenue pour beaucoup n’a pas cessé d’être une référence à celle qu’Angela Aguilar a portée à plusieurs reprises, qui, avec sa dynastie, a été encline à maintenir les traditions mexicaines vivantes à travers ses interprétations.

C’était en 2014 lorsque le “Actrice Netflix“, Belinda Peregrín Schüll, qui l’a reprise hier en jouant la série ” Welcome to Eden “, apparaît lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Zócalo de Mexico”.

La célébrité Instagram, qui compte à ce jour 14,3 millions d’abonnés, a captivé tout le monde en interprétant “Cielito Lindo” et “México Lindo y Quérido”, considérés comme des emblèmes de la culture mexicaine partout dans le monde.

Au cri de « Vive le Mexique ! la “mexicain naturalisé« Qui vit dans le pays depuis l’âge de 4 ans lorsqu’il est arrivé avec sa famille, fêté sur scène avec un public nombreux, réuni pour célébrer les festivités organisées chaque année en commémoration de l’anniversaire de l’indépendance du Mexique.

Belinda a fait ses débuts à l’âge de dix ans dans des productions de Televisa telles que “Des acolytes à la rescousse“,” Friends x Always “,” Aventures dans le temps “, était le thème de”Petite grenouille” qui a aussi ouvert les portes de la musique, bien que cette dernière représente un souvenir désagréable pour le ” Mexicain naturalisé “.

Ce qui est un fait, c’est que “Beli« Il a conquis divers espaces, du comédien, de la direction d’orchestre, des modèles de couverture », juge La Voz « , femme d’affaires, et pourrait apparemment aussi s’aventurer dans les genres régionaux.

Récemment, le “La fiancée de Christian Nodal”, est allé plus loin en s’aventurant dans une nouvelle facette en réalisant l’un des clips vidéo du “compositeur régional” sur le thème : “La Sinvergüenza”, interprété avec le groupe Mazatlan, “Banda MS”, thème qui fera partie de la nouvel album : “Hors-la-loi”.

Il faut se rappeler que c’était en 2020 dernier, lorsque le “sonorense” a fait sensation lorsqu’il a fait une collaboration précisément avec Ángela Aguilar, avec le thème “Dis moi comment tu veux“, qui a suscité une grande polémique et divers commentaires, beaucoup d’entre eux attaquant sa cour avec les Espagnols.