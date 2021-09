in

Belinda découvre en flirtant son dos et paralyse Instagram | Instagram

Au bord du coma, c’est ainsi que les fans de Belinda se sont exprimés, sur une photographie sur laquelle elle apparaît avec elle. dos découvert.

La Espanol a captivé une grande communauté d’utilisateurs sur la populaire plate-forme Instagram dans un instantané dans lequel Belinda apparaît sans rien sur le dos.

Une fan page s’est chargée de partager l’un des nombreux moments de la “pop star“, qui se préparait apparemment pour une séance photo, en tenant compte du fait qu’au sein des multiples facettes de la chanteuse se trouve aussi son goût pour la mode, menant ainsi diverses publications.

L’interprète de “Fille gentille idiote“,” Ángel “, des succès qui l’ont catapultée à l’international, a fait la couverture de magazines tels que Hola !, Glamour, Esquire, Elle, Vogue, pour n’en nommer que quelques-uns, et a collaboré à diverses campagnes publicitaires.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

Cela pourrait vous intéresser. Belinda découvrirait-elle une fausse relation avec Christian Nodal ?

Avec une image de plus en plus éloignée de la catégorie “enfant étoile“qui marquera le début de sa carrière artistique, d’abord dans le monde du théâtre, BelindaElle a pris un virage complet en se montrant comme une femme plus libérale partageant les fruits de ses routines beauté disciplinées.

Ce n’est pas la première fois qu’aujourd’hui”femme d’affaires“, coupe le souffle de ses followers sur les réseaux sociaux puisqu’il y a différentes pages qui sont dédiées au partage des meilleurs moments de l’aussi actrice de télévision.

Magnifique, ‘Salut Belinda’, ‘Noooooooon… tu t’es coupé les cheveux’, ‘Quelle Bellaaa’, ‘Wuuuaaauuu, juste magnifique Beli’, ‘Wowwww’, ‘Ne me regarde pas comme ça, peu importe ce que tu fais, je tombe dans le coma pour toujours », étaient quelques-unes des réactions des utilisateurs dans la dernière publication qui a ajouté 5 143 likes au total.

Vous pourriez être intéressé Christian Nodal et Belinda enregistrent une vidéo ensemble dans un rituel

Belinda Peregrín Schüll, qui a fait ses débuts à l’âge de 10 ans dans des feuilletons tels que “Des compagnons à la rescousse“,” Friends x Always “, ” Aventures dans le temps “, a fait sensation dans une carte postale partagée depuis plusieurs semaines, par l’une des nombreuses pages de fans qui circulent à propos du ” mannequin ” et du ” philanthrope “.

Possédant une belle carrière qui l’a amenée à être l’un des juges de l’émission de téléréalité de “La voix“dans plusieurs de ses éditions et où même, Peregrín Schüll, coïncidait avec son actuel” fiancé “, “ex-petit ami” ou “mari”, comme plusieurs rumeurs l’ont assuré.

Vous pourriez être intéressé par Miley Cyrus modèle la beauté dans une serviette pour donner une publicité attrayante

La vérité est que l’interprète actuel de “La fille de l’école“, l’une de ses plus récentes collaborations, fait sensation et en raison des diverses controverses qui entourent leur relation aujourd’hui, plus que jamais, son nom occupe les premiers titres de l’actualité du divertissement.