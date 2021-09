in

Belinda découvrirait-elle une fausse relation avec Christian Nodal ? | Instagram

Apparemment Belinda lancerait quelques signaux sur le « mensonge » que de nombreux commentaires attribuent encore à sa relation avec Christian Nodal : « C’est un contrat et il va bientôt prendre fin », répètent-ils.

La “pop star», Belinda, donnerait les premiers indices sur cette version après son apparition sans la luxueuse « bague de fiançailles », ce qui a encore accru les spéculations.

C’est ainsi que le influenceur, qui dépasse les 14 millions d’abonnés sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, est apparu récemment.

La polémique autour de la relation Belinda et Christian Nodal semble de plus en plus confus pour nombre de ses fans.

Maintenant l’interprète de “Petite grenouille« Il aurait pu involontairement dévoiler le fond de sa « torride histoire d’amour » avec le « régional mexicain ».

Bon nombre des soupçons qui ont hanté la romance du “mexicain nationalisé», ils ont de nouveau pris de la force avec une image de « princesse de la pop ».

“Beli“Qui est arrivé d’Espagne à Mexico avec sa famille avec seulement 4 ans, aujourd’hui avec 32 ans et un” mariage supposé “à la porte aujourd’hui est la vedette d’une série de scandales.

Alors que certains assurent qu’il s’est déjà marié en secret en Espagne, les interprètes qui répètent “être meilleur que jamais” et d’autres rumeurs qui suggèrent qu’il y a eu une séparation et même le supposé “contrat” ​​entre les deux, les fidèles sont à peu près pour découvrir le voile de la vérité.

Le lien romantique entre le “ex-juges “de La Voz“, aujourd’hui c’est discrédité et il n’y aurait même pas un tel lien, mentionnent-ils.

“Pourquoi il n’y a pas eu de mariage”

Des sources proches auraient révélé à l’un des chefs d’orchestre que la parade nuptiale du “Nodeli” repose sur un prétendu “arrangement” entre les tenants de la pop et de la musique régionale.

“C’est un contrat sur le point d’expirer”, a commenté Aylin Mújica dans l’émission “Suelta la Sopa”.

Ils disent que cela fait partie d’un contrat, que toute cette relation est une fiction, que rien n’est vrai et que ce contrat est sur le point de se terminer et que le conte de fées est terminé », a déclaré Mújica.

Le membre de cette production a mentionné avoir des doutes à ce sujet, car elle considère que pour sa part, elle a remarqué plus d’amour dans le couple acclamé de l’émission et la même chose a été confirmée par le propre publiciste de Christian Nodal, a mentionné l’animateur.