Belinda depuis le balcon a un look extravagant

Belinda depuis le balcon, montre un nouveau look avec un sweat-shirt | Instagram

Belinda a montré à plusieurs reprises son talent non seulement pour la musique mais aussi pour choisir les vêtements de mode qui lui conviennent le plus.

La chanteuse, Belinda, a été présentée dans une nouvelle vidéo dans laquelle elle portait un look extravagant de sweat-shirt beige et noir assorti à un pantalon et des bottes mi-mollet.

Devant un balcon, l’heureuse interprète a partagé l’un de ses plus récents voyages dont elle a profité pour se détendre, puisqu’apparemment le « mexicain naturalisé« Il a fallu quelques jours pour se débrouiller et il l’a fait au bras d’une application très consciencieuse qui contribue à l’environnement au passage, a-t-il noté.

J’ai adoré mon sweat Death Note !! Merci beaucoup!! @WEARTA_MX,

Belinda depuis le balcon, affiche un nouveau look avec un sweat-shirt. Photo : Capture Instagram

Tout semble indiquer que « Beli« Elle voyagerait seule puisque Christian Nodal ne l’accompagne sur aucune des photos, on pourrait donc penser que l’interprète de « Sapito » a décidé de prendre quelques jours pour elle.

Il y a quelques jours à peine, l’actrice de « Bienvenue à eden« Cela serait apparu dans une carte postale dans laquelle elle est capturée près d’une grande vitrine dans laquelle elle a gaspillé tout le style avec une tenue extrêmement confortable avec laquelle elle affichait l’un de ses plus récents séjours depuis une destination, sans préciser laquelle.

Un détail qui a attiré l’attention de ses partisans était ses grandes lunettes noires qui cachaient son regard.

Aujourd’hui, j’ai séjourné dans un logement que j’ai réservé sur @bookingcom Avant de réserver, je me suis assuré qu’il aura le nouveau sceau de « Logement du programme de voyage durable », qui indique qu’ils ont des programmes et des actions en faveur de l’environnement.

La « La fiancée de Christian Nodal« J’ai aussi été bluffé par l’éclairage du lieu, qui permet aussi une belle économie d’énergie, commente-je.

Voyez quelle incroyable lumière naturelle dans ma chambre, donc je n’ai pas à utiliser d’électricité pendant la journée. #SustainableViages fait un grand changement pour la planète #Bookgingcom «

Il est lu dans la description qui accompagne le cliché du « Princesse de la pop latine« , qui a accumulé 189 888 likes en plus d’autres réactions.

« Venez maintenant en Espagne ! Combien vous font-ils payer pour ces bottes ? Vous avez l’air d’en avoir fini avec Nodal, la lumière sans gravité est ce que vous nous donnez ! Un coup de pied de Beli redémarre votre vie !! certains, Belle profitez que Dieu vous bénisse toujours, Ma star préférée de toute la vie, Omg, j’ai adoré la tenue, je vous prie, Quelle belle vue, belle princesse « .

Ce sont quelques-uns des commentaires dédiés à la célèbre interprète de « Bella traición », « L’écolière », parmi ses plus récentes collaborations.

Depuis une immense fenêtre qui s’étend sur une grande partie de la pièce, « Beli » se capture avec la circulation urbaine en arrière-plan.

Belinda Peregrín Schüll, s’est fiancée en mai dernier avec Christian Nodal, le 25 mai, la célèbre actrice de « Amigos x Siempre » (2000), « Aventuras en el tiempo » (2001) et « Complices à la rescousse » (2002), récemment a révélé des détails sur leur prochain lien, qui était initialement supposé avoir lieu au mois de décembre. Cependant, jusqu’à aujourd’hui, The Nodeli n’a rien confirmé.