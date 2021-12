Belinda, des modèles de plage belle silhouette en look noir

Belinda perd ses courbes dans une tenue noire en plein Noël | Instagram

Belinda, de la plage, aurait captivé tous ses followers sur une photo sur laquelle elle montrait tout son charme dans un micro set de deux pièces en noir.

La chanteuse Belinda s’est distinguée pour être l’une des plus grandes interprètes du genre pop et sa beauté a ouvert les portes au cœur de millions d’adeptes.

La « célébrité instagram« Belinda Peregrín Schüll, qui compte déjà 14,4 millions d’abonnés, ferait sensation dans une photographie récente dans laquelle elle portait une tenue deux pièces en noir qui révélait sa silhouette sculpturale.

Le talentueux « Princesse de la pop latine« Il serait capturé en profitant d’un moment sur la plage d’où il a été capturé par la caméra faisant sensation sur les réseaux sociaux lors de la modélisation depuis le rivage.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO.

Belinda, de la plage, modèle une belle silhouette dans un look noir. Photo : Capture Instagram

Les charmes de Belinda Peregrín Schüll, sont venus au premier plan lorsqu’elle a modelé depuis le bord de mer dans lequel elle apparaît en profitant d’un après-midi magnifique et rafraîchissant pour lequel elle a choisi de montrer sa silhouette dans un look de plage et dans sa couleur préférée.

L’interprète de « Petite grenouille« C’est aujourd’hui l’un des favoris du réseau social où il paralyse fréquemment tout le monde avec sa beauté dans ses multiples séances photographiques, la plébiscitée »Beli« est définitivement né pour se démarquer.

L’image qui a circulé à partir d’un compte de fan page a paralysé les internautes qui n’ont pas manqué l’occasion de dédier divers compliments et éloges à l’inoubliable actrice de « Aventures dans le temps« , une production qui a marqué les débuts de Belinda Peregrín Schüll sur le petit écran au Mexique, à l’âge de dix ans.

La carte postale a accumulé un total de 8 289 likes et a reçu diverses réactions entre les cœurs et les commentaires qui ont réitéré la beauté écrasante que le « mexicain naturalisé« .

Précieux, tu es SPÉCIAL, Combien de km ???, hahahahahahaha, Waawww, Bella doñita, Quelle belle princesse Belinda Je fais beaucoup équipe x belle princesse Belinda Je fais beaucoup équipe, Wow Nodal, quel corps apprécies-tu, Là n’est pas une femme laide mais un mari pauvre et cette beauté vient de Nodallllllll, lisez certains des commentaires

La « ancien juge de La Voz« Elle est devenue un modèle pour lequel elle a dirigé diverses campagnes publicitaires et a fait la couverture de publications importantes à plus d’une occasion, des magazines tels que Glamour, Elle, Vogue, Marie Claire ont été l’un d’entre eux, elle a récemment collaboré avec CARAS y Revue Quien.

L’interprète de « Amor a primera vista », qui s’est distinguée en tant que soliste à succès qui a vendu 1,5 million de disques, positionnant des tubes tels que « Ángel » et « Bella traición » comme tubes internationaux, entre autres, a atteint tous ses objectifs. .

Actuellement le « La fiancée de Christian Nodal« Non seulement elle a conquis la scène avec sa voix, son charisme et ses années d’expérience l’ont amenée à dominer des écrans de télévision au cinéma, dans des collaborations pour Disney et récemment Netflix.