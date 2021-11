Belinda, depuis un fauteuil, se laisse capturer dans un look noir en séance | Instagram

Belinda est l’une des artistes les plus acclamées dans le monde du divertissement, c’est sa beauté qui a une fois de plus captivé ses followers lors d’une séance dans laquelle elle apparaît dans un look noir.

La chanteur, Belinda a joué dans une session récente depuis un fauteuil dans lequel elle portait une tenue noire qui exposait ses épaules et un tissu fin exposait ses bras.

La La fiancée de Christian Nodal Il a encore une fois enchanté tous ses followers avec une photo sur laquelle il porte un look dragueur pour composer la tenue idéale pour les prochaines dates de décembre.

Belinda, depuis un fauteuil, se laisse capturer dans un regard noir en séance. Photo : Capture Instagram

La « mexicain naturalisé« , Belinda Peregrín Schüll, a annoncé sa collaboration avec la célèbre marque de mode de vente en ligne » Shein « , invitant tout le monde à profiter des offres dites » Black Friday « .

Ce Black Friday, profitez de ma collection #SHEINxBelinda disponible dès maintenant sur @shein_mex. Utilisez mon code BELINDA et composez la tenue parfaite pour ces dates !!

Il est lu dans la description qui accompagnait l’image partagée du compte officiel de « Beli » dans lequel il a accumulé un total de 436 998 likes, auxquels diverses réactions et commentaires ont été ajoutés.

L’un des premiers messages qui a fait l’éloge de l’actrice de Netflix provenait de son partenaire sentimental, Christian Nodal qui n’a pas hésité à faire l’éloge de sa fiancée, celle-ci, entre autres, qui a rappelé à la « femme d’affaires » l’importance qu’elle a dans la musique.

Bella mon amour, a écrit le « Sonoran ».

Message qui a été suivi par beaucoup d’autres de la communauté virtuelle de « maquette » qui a fait la une des couvertures de magazines comme Elle, Vogue, Marie Claire, CARAS, entre autres.

L’interprète de chansons comme « Petite grenouille« , qui a joué à l’âge de dix ans dans des productions pour enfants telles que » Amigos x Siempre » (2000), » Aventuras en el tiempo » (2001), » Complices à la rescousse » (2002), entre autres titres, a immédiatement été la cible de louanges et louanges qui ont atteint l’instantané.

Beli, nous voulons vous voir dans Eden, Princess of Latin Pop, Beli, êtes-vous déjà enthousiasmé par Welcome to Eden ? Déesse, appelez l’Olympe qui a échappé à une déesse, VOUS ÊTES UNE REINE ! Comment peux-tu être si belle, Perfection humaine, Tu es belle, La plus belle, Nous t’aimons.

Le dénommé « Princesse de la pop latine« Belinda est assise dans un fauteuil et avec une immense fenêtre derrière qui illumine encore plus sa beauté.