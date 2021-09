Belinda, elle est laissée seule avec un chemisier et porte un intérieur noir

in

Une des Espanol La plus plébiscitée du Mexique, Belinda a une nouvelle fois donné tout son charme à ses followers en montrant ce qu’il y avait sous son chemisier.L’exceptionnelle “pop star” est tombée amoureuse de tout le monde.

La “Princesse de la pop“apparaît sur une photographie en Instagram dans laquelle elle portait sa charmante silhouette dans une tenue coquette dans laquelle Belinda soulève son chemisier et montre une paire d’intérieurs noirs.

La “fiancée”, et supposée épouse de Christian Nodal, Il a de nouveau fait sensation sur les réseaux sociaux en découvrant complètement sa silhouette, dans un cliché partagé sur les réseaux sociaux par une page fan, Belinda elle porte un délicat chemisier gris qui montre une partie de son abdomen.

Les compliments et compliments n’ont pas manqué à l’interprète de “Petite grenouille“Sujet avec lequel il s’est aventuré dans le domaine musical au milieu de sa participation à des romans tels que” Complices à la rescousse “”,Amis pour toujours“,” Aventures dans le temps “, les ” belifans ” ont dédié plusieurs messages du compte Instagram.

Super corps, comme c’est incroyable de voir ta beauté Belinda J’aimerais te rencontrer en personne bébé, tu es très jolie, beauté parfaite, tu as un corps de déesse, tu vas très bien bébé, n’étaient que quelques-uns des commentaires.

Belinda Peregrín Schüll, qui a également promu d’autres facettes telles qu’être “maquette“en étant montré dans diverses séances photo pour certaines campagnes publicitaires de différentes marques.

Ajouté à l’une de ses entreprises en tant que sa propre ligne de collagène pour les soins de la peau, donc peu à peu, l’assidue de la mode, qui a habillé des marques exclusives de renommée internationale a dominé non seulement le divertissement, mais aussi d’autres marchés.

La “ancien juge de La Voz“De Tv Azteca, il est également revenu dans le monde du jeu d’acteur en 2020 après avoir participé à la série Netflix”,Bienvenue à Éden“.

Il s’agirait de la propre sœur d’Ignacio Peregrín, qui a partagé il y a quelques semaines une série de projets qu’elle réunit avec son partenaire Christian Nodal, avec qui elle a bouclé un an de relation en août dernier.

La soliste, Belinda Peregrín, qui a récemment sorti l’une des chansons les plus populaires sur sa chaîne Yotube, “La fille de l’école“, une collaboration avec Lola Indigo et Tini Stoessel, a enregistré 24 millions de vues sur la chaîne de plateforme vidéo madrilène, née en Espagne. Sans aucun doute, ” Beli ” en veut bien plus !

