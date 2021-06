Belinda embrasse Christian Nodal en plein concert – VIDEO

. Christian Nodal et Belinda

Belinda n’a pas hésité à monter sur scène lorsque son fiancé, Christian Nodal, l’a appelée lors de sa présentation à Monterrey. En s’approchant de sa bien-aimée, il lui a donné un énorme baiser devant le public qui a hurlé d’émotion. “Merci d’être ici avec la meilleure chanteuse du monde”, a crié Belinda en prenant le micro. Ci-dessous, vous pouvez voir la vidéo.

Le moment émouvant a été capturé par la mère de Nodal, nommée Cristy, qui était au premier rang pour soutenir son fils, lors de son premier concert au Palco Tecate à Monterrey. “A partir de ce spectacle, tout va commencer à pousser vers tout le positif, sauf le Covid”, a déclaré en riant l’artiste, qui comme de nombreux chanteurs a dû annuler ses représentations pendant plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

Lors de sa première présentation, Nodal était accompagné de sa famille, de sa fiancée et de ses amis. “Je me sens béni et reconnaissant”, a déclaré Nodal lors d’une conférence de presse lors de l’événement. “La bonne chose que j’ai eue dans ma carrière, c’est de travailler avec les gens que j’aime le plus… Pendant tout ce temps, nous n’avons pas eu de spectacle, j’ai travaillé et préparé tout.

Nodal veut être papa à 24 ans

Ce que beaucoup veulent savoir s’il se prépare pour son nouveau rôle de père, car Belinda serait enceinte. “Je vais être papa très bientôt mais avec un nouvel album qui sortira très très bientôt”, a déclaré Nodal.

Mais ce qui est en préparation, c’est son prochain mariage. « Je ne sais pas si nous allons faire [la boda] public », a partagé Nodal en conférence de presse. « Nous aimons faire les choses étape par étape. Après nous sommes mariés, nous profiterons un peu de temps et ensuite le bébé. Moi à 24 ans [años] Je veux déjà être papa”, a ajouté le chanteur de 22 ans. Ci-dessous, vous pouvez voir la vidéo de Nodal avec Belinda partant main dans la main.

Christian Nodal avec cinq concerts à guichets fermés

En ce moment l’interprète est à Monterrey pour offrir cinq concerts dans le parc Fundidora. À sa grande surprise, les cinq concerts ont été complets.

Lors du premier concert, Belinda et sa belle-mère, Cristy, ont accompagné Nodal, et ils ont pleinement profité de l’événement, comme le montre la vidéo ci-dessous.

L’agent de Nodal, Rulo Bon, a partagé une histoire où il montre Cristy et Belinda très concentrées alors qu’elles regardent le chanteur interpréter “2 Veces”, leur collaboration avec Los Plebes.

Belinda et Nodal ont commencé une relation en août 2020

Belinda et Nodal ont commencé leur parade nuptiale en août 2020 et leurs familles se sont rencontrées pour recevoir 2021. Ensuite, ils se sont rendus en Espagne où ils se sont fiancés, alors qu’elle tournait la série Netflix.

