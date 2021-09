Belinda en vidéo, danse dans des intérieurs noirs et une jupe rouge | Instagram

Dans un ensemble coquette d’intérieurs noirs et d’une large jupe rouge, “la Espanol», Belinda, réapparaît et fait sensation au milieu d’un clip vidéo qui a laissé les internautes abasourdis

Avec un look mignon, le “mexicain nationalisé», Belinda se détache de ses vêtements et attire le regard à partir d’une série d’images qui circulent sur Instagram.

La “pop star», Elle montre une nouvelle fois une partie de sa silhouette dans une tenue très particulière, laissant la partie supérieure exposée avec une tenue très coquette, un message accompagne la publication.

Dès le premier instant où je t’ai vu, j’ai su que je te voulais pour moi

Un soutien-gorge en noir et dentelle était la pièce maîtresse qui «La fille de l’école« Elle a décidé de porter une large jupe rouge sous laquelle se détachent les shorts rouges.

Bien sûr, le “La fiancée de Christian Nodal« Il a captivé tous ses followers provoquant une pluie de réactions diverses accumulant 25 600 reproductions

D’après l’une des différentes photographies qui ont circulé dans une fan page inspirée par l’interprète de “Ángel” et “Bella traición”, Belinda, a mis ses fidèles fans euphoriques.

La “influenceur“Qui aujourd’hui ajoute de plus en plus d’abonnés au fandom virtuel de la plateforme aux 14,2 millions, la communauté de”fidèles« À chaque fois, il grandit de plus en plus.

Les commentaires ont été immédiats pour l’interprète de “Grenouille», Qui a également accompagné sa tenue de cache-oreilles en peluche et d’un ensemble de chaînes en argent.

Une fois de plus, Belinda Peregrín Schüll a capté toute l’attention, étant la cible de diverses réactions.

Wow comme c’est beau, Magnifique ! Se pourrait-il que je sorte enfin cette musique et ce clip ??, se lit-on parmi les commentaires dédiés à l’interprète méconnu de « Complices à la rescousse »

“Beli“, qui s’est également distingué pour être un”amoureux des chiens“, a sous sa garde ” quatre ” le petit chien qui est entré dans ses bras par le ” régional mexicain ” à l’occasion du quatrième anniversaire de la “Nodeli“, ceci après que la chanteuse a perdu son fidèle ami” Gizmo “.

Actuellement, le matériel le plus récent de Belinda Peregrín Schüll, en collaboration avec Tini Stoessel et Lola Indigo est devenu un autre des succès les plus récents du célèbre, qui a environ 32 ans.

Le matériel a été placé dans l’un des premiers lieux de reproduction de la chaîne YouTube de l’actrice de “Bienvenue à Éden“avec 24 millions de vues.

Ces dernières années, Belinda Peregrín a joué dans diverses polémiques, notamment sur le plan sentimental et encore plus depuis le début de sa relation avec Christian Nodal.

Maintenant le “anciens juges de La Voz“Ils font face à une série de polémiques autour de leurs fréquentations dont des rumeurs ont même émergé d’un éventuel mariage en Espagne ou d’un “contrat qui mettrait fin” à leur relation après avoir purgé un an ensemble, soulignent-ils, entre les différentes versions.